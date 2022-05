Podijeli:







Mirela Holy gostovala je u Novom danu te je komentirala političke aktualnosti.

Najprije je komentirala sukob Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića:

“Čerupanje dva gojenca iz Ministarstva vanjskih poslova. Mislim da su postali jako dosadni. Iskreno više ni ne pratim o čemu oni komuniciraju. To su različiti epiteti, čini mi se da smišljaju neke kalambure da bi bili zanimljiviji javnosti, ali kad vi kontinuirano vrtite jedno te isti narativ mislim da i najostrašćenijim zagovornicima jedne ili druge strane to postaje dosadno”, rekla je na početku.

Kaže i kako takva, neetička komunikacija služi za skretanje pažnje s bitnih stvari.

“To je pokušaj spina, da se prebaci pozornost s nečeeg što je srž problema ili s važnog društvenog pitanja koje treba raješavati. Naravno da premijeru ne odgovara kontinuirana priča o njegovim ministrima koji su stalno u nekim potencijalnim koruptivnim aferama, ali očito ni Pantovčaku, odnosno Zoranu Milanoviću, ne odgovara da se probaju rješavati važna društvena pitanja jer i on ima prste u medu, jer je i on bio premijer”, kaže.

“Milanović je u pravu, ali…”

Ističe i kako ne zna što se događa u Plenkovićevoj glavi po pitanju Banožića, ali da bi “Zoran mogao imati korst od toga jer mu odgovara takva figura na toj poziciji jer je idealna žrtva za njegovo verbalno nasilje”.

Govorila je i o pravosuđu, kaže kako je percepcija pravosuđa u Hrvatskoj najgora u Europi te da 79% građana ne misli da je pravosuđe neovisno ni objektivno.

“Mislim da to nije samo stvar percepcije nego kada gledamo iz slučaja u slučaj, vidimo da postoji slizanost izvršne i zakonodavne vlasti. Dok ne budemo imeli nezavisno pravosuđe, ništa se neće promijeniti. Milanović je u pravu, ali ako forma dolazi u prvi plan skreće se pozornost sa sadržaja. On ne igra ulogu koju bi predsjednik trebao igrati, a to je da bude osoba koja balansira sustav i drži institucije da funkcioniraju”.

Rekla je i kako njegov nedavni poziv na ukidanje Ustavnog suda nije prvi ispad na tu temu te da već godinama ima loše mišljenje i ponižavajuću retoriku kada se radi o Ustavnom sudu.

“Plenković je svjestan moći Katoličke crkve”

Govorila je i o pravu na pobačaj.

“Sad smo na kraju dobili i rezultate anketnog istraživanja, jer cijelo vrijeme se provlači od strane klerikalnih udruga i nekih političkih opcija, da su građani protiv abortusa, a sada se pokazalo da to nije točno. To je pitanje ljudskog prava, morate imati mogućnost upravljanja svojim životom i tijelom, pa nećemo se vratiti u srednji vijek. I ljudi koji jesu vjernici zapravo nisu protiv prava na izbor”, veli.

No zašto onda vladajući ne donose novi zakon?

“Mislim da se većina političara u Hrvatskoj ponaša kalkulantski. Mislim da je Plenković svjestan toga da većina građana nema ništa protiv toga da abortus bude omogućen ženama, međutim on je svestan toga koliku moć ima Katolička crkva i rekla bih da tu u velikoj mjeri zapostavlja svoj posao i ne radi u intersu javnosti upravo kako ne bi svoje saveznike previše iziritirao i tu sam bila jako blaga”, rekla je-

Naposljetku je govorila i o zelenoj tranziciji, brine ju ko bi to u Hrvatskoj trebao provesti. Što se tiče krize zbog rata u Ukrajini, kaže:

“Ova kriza je samo pokazala koliko je velika ovisnost o fosilnim gorivima, konkretno o plinu i ja nekako mislim da je ovo trebao biti dodatni argument tome kako se treba jako jako ubrzati zelena tranzicija i ja sam definitivno na polazištima ovih koji smatraju da je ovo odličan trenutak da se ubrza zelena tranzicija”, kaže.

