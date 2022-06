Hoće li Vlada uspjeti zaštititi građane od divljanja cijena nakon uvođenja eura?

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu našeg Elvira Mešanovića.

Europska je komisija donijela konačnu odluku prema kojoj je Hrvatska spremna za uvođenje eura od 1. siječnja 2023. godine.

Građane je najviše strah hoće li drastično rasti cijene zbog uvođenja eura. Vidjeli smo izvješće Europske središnje banke o konvergenciji u kojem kažu da Hrvatska ima zeleno svjetlo za uvođenje eura, koje će se dogoditi 1. siječnja 2023. godine. U srpnju bi se to sve trebalo i potvrditi, a u Vladu je stigao i potpredsjednik Europske komisije za gospodarstvo, koji će se sastati i s Plenkovićem i s Marićem, a potom i održati konferenciju za medije. On je jučer rekao da je to povijesni dan za Hrvatsku.

Plenković smatra da je to velika zasluga njegove Vlade, što doista i jest, a smatra da će 1. siječnja 2023. godine Hrvatska ući i u Schengen.

Ono što je prioritet je da Vlada sada mora zaštititi građane od divljanja cijena zbog uvođenja eura. Toga se građani najviše boje, to će biti i prioritet Vlade, a pitanje je koliko će uspjeti. To će divljanje cijena pratiti i udruge potrošača, koje bi u 17 mjeseci trebali pratiti cijene u trgovinama i izvijestiti o odstupanjima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.