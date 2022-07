Podijeli:







Izvor: N1

Slovenija neće uvjetovati ulazak Hrvatske u shengen neriješenim graničnim prijeporom i provedbom arbitraže, kazala je u srijedu u razgovoru za Slovensku televiziju ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon, komentirajući svoj posjet Hrvatskoj.

Fajon je u utorak u Zagrebu razgovarala sa svojim hrvatskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom, ali i premijerom Andrejom Plenkovićem i predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Slovenski mediji u komentarima njenih jučerašnjih izjava u Zagrebu govore o mogućoj politici “malih koraka” u rješavanju otvorenih pitanja, pri čemu bi se pitanje arbitraže za sada ostavilo po strani, a na tehničkoj i političkoj razini unsprijeđivala ostala suradnja i manja otvorena pitanja gdje su razike u stajalištima manje ili ih nema.

“Nova slovenska vlada poštovat će arbitražnu presudu i ustrajati na njenoj implementaciji, stajalište tu nije promijenjeno i to su Hrvati uzeli na znanje”, kazala je Fajon u razgovoru za RTV Slovenija, ali je istakla da niti pred posjet nije očekivala da bi se pitanju arbitražne presude “dublje” posvetili.

“No u Zagrebu smo se zajednički složili da su odnosi između naših država dobri i da imamo dobru gospodarsku suradnju”, kazala je Fajon.

Dodala je kako je njen posjet Hrvatskoj u svojstvu ministrice bio drugi posjet inozemstvu, nakon što je najprije boravila u posjetu Njemačkoj, što je svojevrsna poruka da su Slovenija i Hrvatska prijateljske susjedne zemlje.

“Pozdravila sam da Hrvatska ulazi u shengensko područje. Želimo da u shengen uđe što prije i da na početku 2023. uvede euro, što će bitno olakšati našu suradnju, pa i na ekonomsku suradnju koja je i sada jako dobra”, kazala je.

Fajon je rekla da i ona i premijer Robert Golob smatraju kako je ulazak Hrvatske u shengen u interesu obiju država. Osim toga, kako je dodala, slovenska vlada radi planove o uklanjanju fizičkih prepreka, postavljenih na međusobnoj granici prije sedam godina zbog neregularnih migracija. Ocijenila je da je i to znak povjerenja, a da Hrvatska sa svoje strane treba osigurati da granica i bez ograde bude dobro čuvana.

“Očekujemo da će Hrvatska svoju južnu granicu s BiH štititi na odgovarajući način kad uđe u shengen, ali nikakvog uvjetovanja s naše strane za njen ulazak neće biti”, dodala je Fajon, a potvrdila je da je u Zagrebu bilo riječi i o unapređenju suradnje na području energetike, te obnove mostova na rijekama uz državnu granicu.

Ljubljansko “Delo” danas u komentaru navodi da je Fajon u Zagrebu posebno naglasila da Slovenija podržava ulazak Hrvatske u shengen i da “neće blokirati” taj proces.

Ljubljanski list “Dnevnik” piše o “potpunim preokretima” do kojih dolazi kod različitih slovenskih vlada u stajalištu prema otvorenim pitanjima s Hrvatskom, posebno o spornom pitanju granice i spornoj arbitraži, te komentaru daje naslov “Od ledenih odnosa do sviranja himni”. Time aludira na vrijeme zaleđenih odnosa i odsutnosti kontakata na visokoj razini u vrijeme bivšeg premijera Mire Cerara, koji je Hrvatsku tužio na sud EU-a zbog pitanja arbitraže, “odleđivanja” odnosa u vrijeme prethodnog premijera Janeza Janše, pa sve do politike “malih koraka” u rješavanju otvorenih pitanja s Hrvatskom koju kako navode mediji, namjerava prakticirati vlada premijera Roberta Goloba.

