Hoće li nadarena maturantica koju su srušili na maturi ipak biti spašena?

Maturantica Laura Mikić, koja se na ljetnom ispitnom roku mature potpisala na esejski dio ispita iz hrvatskog jezika – zbog čega joj je sukladno pravilima mature ispit poništen – u ljetnom upisnom roku neće moći upisati željenu Muzičku akademiju u Zagrebu. Tamo je uspješno položila prijemni, no kako je uvjet i položena državna matura, Mikić će sreću morati potražiti na nekom kasnijem upisnom roku. No on joj se možda smiješi već najesen.

Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, popunjena je cijela upisna kvota (14) na Klaviru na Muzičkoj akademiji nakon ljetnoga roka, no Telegram je upućen u mogućnost proširenja upisne kvote na jesenskom upisnom roku.

Takva je mogućnost utemeljena u dosadašnjoj praksi Muzičke akademije gdje se u jesenskom roku može otvoriti dodatno upisno mjesto na nekom od traženijih studija. Dekan Igor Lešnik to u ovom trenutku ne potvrđuje jer su “upisi u ljetnom roku u tijeku”.

Pojašnjava kako se broj preostalih mjesta za jesenski rok utvrđuje nakon upisa kandidata iz ljetnog roka, koji su upravo u tijeku. “Svi zainteresirani kandidati, uključujući i one koji su položili u ljetnom roku ali se u istom roku ipak nisu upisali, mogu se prijaviti na preostala mjesta u jesenskom roku pa tako i Laura Mikić. Svi kandidati tom prigodom prolaze isti razredbeni ispit”, rekao je dekan Lešnik.

Je li za Lauru moguć jesenski rok?

Prema postojećoj praksi na Muzičkoj akademiji, između ljetnog i jesenskog upisnog roka postoji mogućnost tzv. kliznih kvota. To znači da se u jesenskom roku otvara dodatno upisno mjesto na nekom od Akademijinih traženijih studija. To se mjesto, uvjetno rečeno, uzima studiju koji nije bio toliko popularan pa je na njemu ostalo upražnjenih mjesta. Primjerice, u srpnju 2021. Vijeće Muzičke akademije jednoglasno prihvaća da se jedno nepopunjeno mjesto na kontrabasu s ljetnog roka, u jesenskom prenamijeni za violončelo, vjerojatno zbog većeg interesa kandidata.

Nakon što se na Akademiju upišu svi kandidati koji su pravo upisa ostvarili na ljetnom roku, prema riječima dekana Lešnika, utvrdit će se broj preostalih mjesta za studijske programe u jesenskom roku. Ako se dogodi da Vijeće Muzičke akademije nepopunjenu kvotu na jednom od programa prebaci na Klavir, maturantica Mikić moći će konkurirati za upis na Akademiju u jesenskom roku. Pritom će morati ponovno položiti razredbeni, odnosno prijemni ispit na Akademiji te uspješno položiti državnu maturu u jesenskom roku.

Dekan: ‘Izražavam potporu Lauri Mikić’

Dekan Muzičke akademije maturantici iskazuje i osobnu podršku. “Kao čovjek, glazbenik te dekan jedne od umjetničkih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu izražavam potporu Lauri Mikić u njenom iskazivanju nezadovoljstva zbog događanja na koje Muzička akademija ne može utjecati budući da je sustav upisa na visoka učilišta uređen na nacionalnoj razini te se primjenjuje na sve fakultete, akademije i sveučilišta jednako”, poručio je za Telegram.

Kaže nam i kako je proučio dokumentaciju Muzičke akademije te potvrđuje da je Laura Mikić uspješno prošla prijemni ispit u ljetnom roku. “Ali studij klavira u ljetnom upisnom roku ne može upisati budući da nije položila maturu”, pojašnjava. Dodaje i kako Mikić nije u upisnoj kategoriji tzv. mlađih kandidata. Oni, ako polože prijemni ispit, imaju obvezu polaganja mature do kraja druge godine studija, no Mikić se nije niti prijavila u toj kategoriji. Riječ je, inače, o kategoriji učenika koji i prije 18. godine života dovrše srednju glazbenu školu pa se ranije upisuju na Akademiju.

Maturantici Mikić, dakle, ne preostaje ništa drugo no pričekati vidjeti koji će biti broj preostalih upisnih mjesta nakon ljetnog upisnog roka na Akademiji te hoće li Akademija popunjenu kvotu na Klaviru najesen proširiti prebacivanjem prazne kvote s nekog od svojih drugih studija. “S obzirom na razinu vještine i znanja koje je Laura Mikić pokazala u ljetnom razredbenom postupku na Muzičkoj akademiji, vjerujem kako nema razloga sumnjati u njenu uspješnost i u jesenskom roku”, optimistično zaključuje dekan Muzičke akademije Igor Lešnik.

