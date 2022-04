HND pozvao Milanovića da prestane vrijeđati novinarsku profesiju

Podijeli:







Izvor: Slavko Midzor/PIXSELL

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) pozvalo je u subotu predsjednika Republike Zorana Milanovića da prestane vrijeđati novinarsku profesiju, ocijenivši da su predsjednikove izjave o novinarima i medijima neprimjerene i za osudu.

HND se osvrnuo na predsjednikovu izjavu da ne prati medije te ih je opisao riječima: “Prate oni mene, prate me kao svrab, kao kožna infekcija. Neke stvari ne mogu naprosto ne vidjeti. To je užasno loše. Obrazovni kriterij je srozan ogromno. To je jedna potpuno zapuštena profesija”.

“Nazivanje pojedinih redakcija pogrdnim imenima i etiketiranje ne priliči funkciji predsjednika Republike u demokratskom društvu. HND ovakve ocjene predsjednika Republike smatra uvredljivim za sve novinarke i novinare te neprihvatljivom generalizacijom jedne profesije od javnog interesa”, stoji u priopćenju.

HND smatra da su za osiromašenu i devastiranu novinarsku scenu krive i odgovorne brojne vlade, od aktualne do onih bivših, uključujući i onu Zorana Milanovića u čije je vrijeme, navode, donesen aktualni Zakon o HRT-u koji ostavlja katastrofalne posljedice.

Naglašavaju da su novinari odigrali u zadnjih 30-ak godina važnu ulogu u otkrivanju brojnih nepravilnosti u društvu.

“Pa je svaki napad na njih te omalovažavanje, a posebno ono institucionalno, za HND neprihvatljivo. HND može postaviti i pitanje je li politička scena u Hrvatskoj zapuštena s obzirom na to kako se u ovim kriznim trenucima ponaša vodeći politički dvojac. Isto tako, ako ga mediji prate kao “svrab i kao kožna infekcija”, nije li možda vrijeme da mediji prestanu pratiti Ured predsjednika RH”, upitali su iz HND-a.

Poručili su predsjedniku Milanoviću da bi samo trebao odgovoriti na novinarsko pitanje, bez ocrnjivanja i omalovažavanja te su ga podsjetili da je u svojem inauguracijskom govoru kazao da su zaštita i promicanje neovisnosti sudstva, medija i znanosti najvažniji sadržaj načelne ustavne formulacije o odgovornosti predsjednika Republike za stabilnost državne vlasti.

HND je ponovio poruku svima koji su na javnim dužnostima: “Samo odgovorite na postavljena novinarska pitanja! Predsjedniče države, predsjedniče Vlade, župani, gradonačelnice i gradonačelnici, vi koji ste plaćeni iz proračuna i koji ste prisegnuli da ćete raditi u interesu svih građana i građanki, novinari i novinarke od vas traže samo to”.

