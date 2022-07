Podijeli:







Izvor: Čitateljica N1

Nakon požara koji je poharao Pulu 8. srpnja, osvanule su snimke iz zraka, ali ne iz kanadera čija je posada bila prezauzeta gašenjem i vođenjem računa o sigurnosti posade i građana na tlu, već iz drona. Ništa ne bi bilo sporno da to nije potpuno ilegalna radnja koja, osim što predviđa sankcije operateru drona, u tom trenutku direktno ugrožava one najvažnije – gasitelje iz zraka, na što ozbiljno upozoravaju zrakoplovna struka, ali i vatrogasni zapovjednici.

“Osmog srpnja, kada je veliki požar na žalost zahvatio Grad Pula tamošnji lokalni portal Glas Istre HR objavio je članak s sljedećim naslovom “Pogledajte fascinantne, filmske snimke velikog požara iz drona!”. Uz navedeni članak koji je sve samo ne fascinantan, objavljeno je devet videozapisa iz zraka za vrijeme požara u Puli. Iako je propisano EU regulativom koju je izdala EASA – European Union Aviation Safety Agency a koju u RH provodi Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, zabranjeno je obavljanje letačkih operacija iznad mjesta izvođenja žurnih intervencija. Unatoč tome operator / pilot bespilotnog zrakoplova – drona upravljao je svojim bespilotnim sustavom iznad mjesta izvodenja žurne intervencije, čime je doveo u opasnost zdravlje, živote i imovinu”, napisali su na stranici Bespilotni sustavi u kriznim situacijama Hrvatska, stručnjaci koji se bave zaštitom i spašavanjem te kriznim menadžmentom.

“Naime, svaka letačka operacija sa sobom donosi određene rizike. Letačkih operacija ove vrste u vatrogastvu (let iznad požara) spadaju u rizične. Razlog tome su visoke temperature koje mogu dovesti do zamora materijala te može doći do pada letjelice. No nažalost tu nije kraj priče, isti operator/pilot koristio je i zračni prostor koji su koristili kanaderi za potrebe gašenja požara što je također zabranjeno.

Naši stručnjaci analizirali su sve snimke objavljene na spomenutom portalu. Ukoliko je operator/pilot upravljao letjelicom tipa DJI Phantom, DJI Mavic, DJI Mavic mini (što je velika vjerojatnost) morao je biti jako blizu kanadera obzirom da u jednom trenutku kanader zauzima 1/4 slike. Ovoga puta je izbjegnuta nesreća no već prilikom sljedeće intervencije kanadera može doći do sudara bespilotne letjelice s kanaderom a time i do nepotrebnih žrtava. Apeliramo na sve operatore/pilote – ne izvodite letačke operacije iznad područja gdje se izvode žurne intervencije”, upozoravaju.

“Ako kanader primjeti dron, okrenut će se i sletjeti”

Sličnog su razmišljanja i njihovi kolege pa je tako županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac u subotu apelirao da se ne dižu dronovi dok gori.

“Ako kanader primijeti dron, okrenut će se i sletjeti i neće djelovati dokle god je dron u zraku”, rekao je tada Kozlevac.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pula, Ivica Rojnić za Morski HR kaže da je dobio informacije o letu dronova iznad požarišta: “Pokrenute su radnje protiv onih koji su to radili. To je zabranjeno. Općenito iznad požarišta nije dozvoljen let civilima. Eventualno je dozvoljen vatrogasnim postrojbama, ali to onda trebaju znati oni koji to trebaju znati. Na našim zadnjim požarima dron nije ni korišten. Operativno zapovjedništvo u Divuljama pokreće postupak prijave za kažnjavanje počinitelja.”

Svakako je upozorenje i molba svima da ljudi izbjegavaju korištenje drona. Onaj tko diže dron, ne zna diže li se kanader ili air tractor ili helikopter. Kanader kad vidi drona, može se vratiti u bazu, jer ne smije ugrožavati posadu i ljude ispod sebe radi drona.”

Izbjegavajte juriti u požar da bi imali ekskluzivu! Problem je kad se vide i ljudi na rubu požara, jer ni kanader ne smije bacati vodene bombe tamo gdje ima ljudi. Želja za pomoći javnosti u tom slučaju nije usmjerena kako treba. Interes javnosti ni ništa drugo nije važnije od ljudskih žoivota, što je prioritet. Sve ostalo je u drugom planu. Nema ekskluzive ni javnog mnijenja koje je važnije od života. Naše upute nisu radi ničega drugog, nego radi sigurnosti građana”, poručio je pulski zapovjednik vatrogasaca.

Ne žele otkriti počinitelja

Morski HR kontaktirao je i uredništvo Glasa Istre, koji su snimke dronom objavili i potpisali svojim imenom, iako za autora navodi pseudonim “Mrak film”. Glavni urednik Glasa Istra Ivor Balen nije htio otkriti autora fotografija, rekao je tek da su ih dobili od nekoga.

“Nismo naručili snimanje niti smo poslali dron. Dobili smo ih naknadno, nakon što je požar završio. Vidjeli smo da nikakva šteta nije počinjena i stvar je već bila gotova. Odlučili smo da to ipak objavimo, prije svega da javnost vidi što se zapravo događalo, jer sve snimke koje su snimljene sa zemlje, nisu dočaravale razmjere požara. S takvim snimkama iz drona, moglo se vidjeti koliko je vatra bila blizu kuća, a sve s ciljem da se ljude senzibilizira da se to ne bi dogodilo više ponovno. Na snimkama se naime vidi da teren nije pokošen”, kazao je Balen.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.