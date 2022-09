HERA: Omogućiti kućanstvima prelazak na javnu opskrbu plinom od 1. listopada

Podijeli:







Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na današnjoj sjednici Upravnoga vijeća donijela Odluku o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorija kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom, izvijestila je HERA u petak.

Odlukom su propisani potrebni koraci i obveze sudionika na tržištu plina, kako kupci iz kategorije kućanstvo od 1. listopada 2022. ne bi ostali bez opskrbe plinom te kako bi mogli započeti koristiti javnu uslugu opskrbe plinom po reguliranoj cijeni.

Promjena opskrbljivača i početak pružanja javne usluge opskrbe plinom, krajnjim kupcima kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom za vrijeme važenja Uredbe, provest će se automatski, kažu u HERA-i.

HERA-ini nalozi u osnovi se svode na to da sva brojila moraju biti očitana do kraja ovog mjeseca i svim građanima koji žele prijeći iz tržišne usluge na jeftiniju uslugu u obvezi javne usluge, mora se omogućiti da se to dogodi sa 1. listopadom.

Uslijed trenutne situacije na tržištu plina, opskrbljivači plinom ovih dana obavještavaju kućanstva da povećavaju cijene plina od 1. listopada, ili da ugovor o opskrbi plinom po tržišnim načelima istječe 30. rujna 2022. i da opskrbljivač plinom ne namjerava produljiti ugovor ili pak da raskidaju postojeće ugovore o opskrbi plinom s 30. rujna.

Razlog je taj što je nabavna cijena opskrbljivačima takva da im se ne isplati prodaja krajnjim kupcima po sadašnjim cijenama. U tom slučaju aktivira se mehanizam obveze javne usluge, kako kućanstva ne bi ostala bez plina.

U Hrvatskoj je oko 120 tisuća takvih kućanstava, a rješenje je za njih prelazak na javnu uslugu.

Trenutno u Republici Hrvatskoj opskrbu plinom krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo po tržišnim načelima obavlja ukupno 26 opskrbljivača, od kojih 15 nisu određeni za opskrbljivača u obvezi javne usluge, odnosno obavljaju opskrbu plinom isključivo po tržišnim načelima.

“Plina će biti za sve”

Državni tajnik u ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić, početkom tjedna je nakon sastanka s opskrbljivačima plinom koji su u obvezi javne usluge izjavio da će plina biti dovoljno za sve, no neki tehnički problemi mogli bi se javiti za one koji prelaze iz tržišnog dijela usluge opskrbe plinom na obvezu javne usluge.

“Kad su u pitanju kućanstva u Hrvatskoj u obvezi javne usluge te oni koji su u tržišnom dijelu, a hoće se prebaciti na obvezu javne usluge, za sva ta kućanstva su opskrbljivači garantirali da imaju ugovoren plin i da će opskrba ići bez problema”, naglasio je državni tajnik.

No, upozorio je građane koji su odlučili da iz tržišnog dijela opskrbe plinom pređu u opskrbu plinom kao javnom uslugom, da tu ima stanovitih tehničkih problema. Problem je nastao, rekao je, jer ima možda i 100-njak tisuća takvih zahtjeva.

“Svi građani imaju pravo na opskrbu u javnoj usluzi, ako su bili u tržišnoj usluzi mogu se prebaciti na opskrbu u javnoj usluzi, a ako se dogodi da netko od opskrbljivača zapadne u problem postoji tvrtka koja se zone HEP Plin d.o.o. koja je zajamčeni opskrbljivač i koja bi opet preuzela opskrbu tih istih građana”, rekao je Milatić.

GP Zagreb Opskrba, dodao je, u stanju je primiti toliko novih korisnika i GP Zagreb mora primiti sve koji se jave za uslugu javne opskrbe pa će građani će svoj plin imati po cijeni koja je garantirana do 1. travnja iduće godine.

HERA-ina Odluka o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom, dostupna je ovdje.

