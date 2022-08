Podijeli:







HDZ je na Facebooku odgovorio na prozivke šefa SDP-a Peđe Grbina koje je on, zbog pljačke koja se dogodila u INA-i i zbog koje je u subotu uhićen i jedan od direktora u ovoj kompaniji, uputio na račun vladajuće stranke.

“Posrnuli Grbin još se dublje zakopao!

Saborski zastupnik Damir Habijan: Pokušaj oporbe da odgovornost za sporni ugovor o kupoprodaji plina prebaci na Vladu RH potpuni je – promašaj! Odgovornost je na Ini. Najbizarnije je ipak to što je posrnuli Peđa Grbin sad najglasniji u podmetanjima, to što sve unaprijed i mimo ovlaštenih neovisnih tijela on kao ‘zna’, ali ‘nije znao’ da njegova supruga ima sumnjivu diplomu iz Kragujevca, ‘nije znao’ gdje živi dok je protupropisno nabijao naknade za izmišljeni ‘odvojeni život’, ‘nije znao’ da je njegov partijski kolega Stjepan Kovač notorni lažljivac dok ga je u Čakovcu grlio i tješio za ‘prijetnje’ koje je sam sebi upućivao… I sad si taj isti Grbin i taj isti SDP uzimaju za pravo presuđivati, tražiti ostavke i dijeliti lekcije drugima?! Taj prozirni pokušaj da Grbin skrene pozornost s vlastitog posrnuća neće i ne može proći! O tome svjedoče i sva istraživanja, prema kojima je rejting HDZ-a gotovo 3 puta veći nego SDP-ov! Pridružujem se čestitkama svim neovisnim tijelima koja su razotkrila slučaj u Ini i spasila golemi novac! Sustav očito funkcionira”, poručili su iz HDZ-a.

