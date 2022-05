Podijeli:







Izvor: N1/Ivan Hrstić

Iz HDZ-a su prozvali predsjednika Zorana Milanovića da "laže i kad govori za koga navija".

Povod su im dvije izjave, jedna koju je Milanović dao 2019. godine i druga koju je izgovorio danas.

Milanović je u studenome 2019. izjavio da nije navijao za Hajduk jer je to bio “Titov omiljeni klub”.

“Ja nisam navijao za Hajduk, kad sam navijao za klubove, zato što je to bio Titov omiljeni klub, to mi je možda mogao biti razlog da ne navijam za Hajduk, ali to je istina”, rekao je Milanović tada, za vrijeme predizborne kampanje u Splitu.

Danas je pak, kada je komentirao subotnji sukob Torcide i policije, Milanović za sebe rekao da je hajdukovac.

“Ja kad sam baš gorio za Hajduk, on je bio jak klub iz malog grada i nikad nije tražio razloge svog neuspjeha. Nikad nisu imali taj pritisak da su žrtve. Igrali su, pobjeđivali. To je velik klub, ne tražiš razloge izvan sebe. Pola Zagreba su Dalmatinci i Hercegovci, ja prvi od njih. Jedini sam u razredu bio hajdukovac. To nije lako. Bilo je sedamdesetih lakše navijati za Zvezdu”, rekao je Milanović.

“Takav je u – svemu. Milanović laže i kad govori za koga navija”, napisali su iz HDZ-a u objavi uz Milanovićeve citate.

