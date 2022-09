Podijeli:







Izvor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Voditeljica iz Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) uhićena je u srijedu po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja, neslužbeno, zbog sumnje da je namještala milijun kuna vrijedan natječaj tvrtki svog rođaka.

Magdalena Dovečer bila je i članica HDZ-a, a iz stranke su je promptno izbacili.

“Na osnovu prijedloga Gradskog odbora HDZ-a Grada Čakovca, a sukladno Statutu stranke, Sud časti Županijskog odbora HDZ-a Međimurske županije donio je odluku o isključenju Magdalene Dovečer iz Mihovljana iz članstva HDZ-a”, poručili su iz stranke.

Na upit N1 oglasili su se i iz HAMAG-BICRO-a.

“Obzirom da je istraga u tijeku, o svim detaljima javnost ćemo obavijestiti kada se za to steknu potrebni uvjeti. HAMAG-BICRO u svojem svakodnevnom radu provodi sve poslovne aktivnosti poštujući zakonske propise i interne procedure te ćemo kao i do sada aktivno surađivati s nadležnim institucijama. Za navedeni predmet, koji se spominje u pojedinim medijima, možemo potvrditi kako nije došlo do potpisivanja ugovora, a time niti do poslovne suradnje”, rekli su.