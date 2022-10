“HDZ pokušava zabraniti sjednicu Antikorupcijskog vijeća zbog svog lopovluka”

Podijeli:







Izvor: N1

Peđa Grbin (SDP) je, nakon sastanka ujedinjene oporbe, ustvrdio kako je HDZ-ov pokušaj zabranjivanja sjednice Antikorupcijskog vijeća o Ini udar na demokraciju i pokušaj sakrivanja lopovluka, a predsjednik toga tijela Nikola Grmoja najavio je da će se sjednica pod svaku cijenu održati.

“Danas smo dobili dopis Odbora za Ustav kojim se pokušava zabraniti održavanje sjednice Antikorupcijskog vijeća. Ovo se nije događalo ni u vrijeme Ive Sanadera i tada nikome nije palo na pamet na ovaj način zabraniti jednom saborskom tijelu da radi svoj posao, i to tijelu koje je apsolutno ovlašteno i u skladu s Poslovnikom sazvalo sjednicu i pozvalo brojne ljude da daju iskaz o svemu onome što se u Hrvatskoj u događa”, izjavio je Grbin.

Ako na Antikorupcijsko vijeću nećemo govoriti kako se boriti protiv korupcije, doista ne znam gdje bi tome u Hrvatskom saboru bilo mjesto, ustvrdio je Grbin u srijedu nakon sastanka ujedinjene oporbe.

To što HDZ pokušava je, po Grbinovoj ocjeni, udar na demokraciju, ali i pokušaj skrivanja lopovluka koji se dogodio u Ini, a koji se vjerojatno događa i drugdje.

“Kao što smo ovaj tjedan saznali da uz deda Danetu imamo i baku Radu koja se uključila u zanimljive, vrlo lukrativne aktivnosti koje nisu u domeni rada umirovljenika ili prodavačice, očito se iza cijele ove priče valja puno više i puno gore. HDZ to pokušava sakriti, a mi to nećemo dopustiti”, poručio je SDP-ovac. Najavio je kako će iskoristiti sve mogućnosti koje su im na raspolaganju “da udar na demokraciju i pokušaj skrivanja lopovluka spriječe”.

Grbin: Zašto HDZ panično pokušava sakriti istinu?

Na pitanje može li Odbor uistinu zabraniti sjednicu Antikorupcijskog vijeća, Grbin je odgovorio da će oporbeni članovi Odbora sutra pokušati otkriti zbog čega HDZ panično pokušava sakriti istinu.

Upitan je li bivši direktor Janafa Dragan Kovačević, danas USKOK-ov optuženik, koji je najavio da će doći u Sabor svjedočiti, pravi čovjek za borbu protiv korupcije, uzvratio je kako je uvjeren da će se Kovačeviću postaviti i pitanja vezana uz ono za što se njega tereti te se nada se da će on biti spreman na njih odgovoriti.

“Ne pada mi na kraj pameti braniti Kovačevića za ono što mi se stavlja na teret, ali poznato je da sustav borbe protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta počiva, između ostalog, i na pokajnicima, na onima koji se spremni da bi zaštitili sebe govoriti o onome što su radile veće ribe. A ako Kovačević ima takva saznanja i ako je spreman otkriti tko mu je bio nalogodavac i tko je od njega tražio da krši zakone, uvjeren sam da to želi čuti javnosti, ali i institucije koje se bave progonom korupcije”, rekao je.

Postoje, kaže, mnogi u Hrvatskoj koji željno iščekuju čuti što Kovačević ima za reći, “a ako to rezultira time da ga nadležna tijela sačekaju ispred zgrade Sabora, okej, ako je on na to spreman”. Ali, dodaje, uskratiti mu pravo da kaže ono što ima i želi reći, znači očiti strah, kukavičluk i paniku u redovima HDZ-a.

Da nema razloga spriječiti njegov sutrašnji iskaz, bi li se ovako panično, iznenada, od danas do sutra sazivala sjednica jednog Odbora da zabrani rad drugom tijelu bez ikakvog suvislog pravnog temelja, zapitao je Grbin.

Kazao je da ne vidi razlog ni temelj kako bi Odbor zabranio sjednicu Antikorupcijskog vijeća, osim ako njih sedam iz vladajuće većine ne ‘dignu rukice’ za prijedlog koji je uputio Damir Habijan. “Što se mene tiče ne postoji nijedan razlog da se sjednica Antikorupcijskog vijeća, koje je sazvano u skladu s Poslovnikom, ne održi”, rekao je zapitavši premijera Plenkovića zašto se odbija odazvati pozivu na saslušanje.

Ovo je potpuno nepoštovanje Sabora, saborskih zastupnika, javnosti i parlamentarne demokracije, ocijenio Grbin, davši naslutiti da bi se sjednica Antikorupcijskog vijeća mogla održati i na nekoj drugoj lokaciji bude li odluka Odbora za Ustav da se sjednica ne održi. Plenkovića je panično strah od istine i onoga što će se o njegovoj korumpiranoj Vladi čuti u hrvatskoj javnosti, zaključio je Grbin.

Grmoja: Pokušaj HDZ-a da zabrani saslušanja je priznavanje krivnje

Predsjednik Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja (Most) nije bio voljan izaći pred novinare, uz obrazloženje da je o ovoj situaciji već sve rekao u javnosti i da sada čeka potez HDZ-a. No, u neformalnom razgovoru istaknuo je da su spremni na sve scenarije, a, istaknuo je, sjednica Antikorupcijskog vijeća održat će se pod svaku cijenu.

Na svom Twitter profilu objavio je: “Ako je odbijanje dolaska Andreja Plenkovića pred saborsko tijelo koje se misli baviti Inom nagovještaj priznanja krivnje za gašenje sisačke rafinerije i preusmjeravanje hrvatske nafte prema Mađarskoj, onda je ovaj pokušaj HDZ-a da zabrani saslušanja potpuno priznavanje krivnje”.

