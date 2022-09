HDZ: Penava se trese zbog razotkrivanja svoje koruptivne šibenske mreže

Podijeli:







Izvor: N1

HDZ se na Facebooku oglasio o uhićenju bivšeg HDZ-ovca, odvjetnika Branimira Zmijanovića u USKOK-ovoj akciji u kojoj je uhićena i Maja Šupe, sutkinja koja je oslobodila Horvatinčića te zagrebačkog poduzetnika Blaža Petrovića. Ističu da u oporbi "vladaju dvostruki kriteriji te da je Ivan Penava "morao znati za tu aferu".

HDZ-ovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Penava se trese zbog razotkrivanja svoje koruptivne šibenske mreže! Nemoguće je da Penava nije znao za kriminal svog prijatelja Branimira Zmijanovića! Iza Zmijanovićeve rabote bjelodano stoji vrh Domovinskog pokreta! Stavljanje supruge uhićenog Zmijanovića na visoko mjesto na listu za sabor nepobitni je dokaz da je vodstvo DP-a umiješano u ovu sramotnu aferu! I tako dalje…

Tako bi otprilike glasile izjave oporbenih čelnika da se umjesto o DP-ovcu Zmijanoviću radi o bilo kojem članu HDZ-a, makar i najniže rangiranom, bez ikakvog utjecaja na politiku stranke.

I dok je u Aferi INA osumnjičeni Škugor imao toliku „potporu vodstva HDZ-u“ da je glatko propao na izborima i za člana Gradskog odbora HDZ Zagreb i za izaslanika na Općem saboru HDZ-a, jučer privedeni Zmijanović bio je, kada je kao vijećnik u Šibeniku napustio #HDZ, zvijezda DP-a, „potvrda“ da će „DP pobijediti“, da „uživaju podršku naroda“, da ih „ništa ne može zaustaviti“… Bla bla.

Ni to što su se viđeniji DP-ovci javno hvalili bračnim parom Zmijanović i naslikavali s njima (ili to što je Zmijanović dizao DP u nebesa), međutim, nije nikakav „dokaz“ o umiješanosti vodstva DP-a u šibenski slučaj. Niti bismo to ikada tvrdili. Želimo samo plastično predočiti kako u oporbi – bilo da je riječ o Penavi ili Benčić, Grmoji ili Grbinu – vladaju dvostruki kriteriji.

Hoće li vrli Penava zbog ove afere „za koju je morao znati“ podnijeti ostavku i zatražiti izvanredne izbore u DP-u? Hoće li se odreći svog saborskog mandata jer je to „jedini spas za Hrvatsku“?” napisao je HDZ na Facebooku.

