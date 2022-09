HDZ-ovac i SDP-ovac uspjeli se složiti: “Sustav funkcionira”

Podijeli:







Izvor: N1

HDZ-ov Damir Habijan, SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić i mostovac Nikola Grmoja gostovali su u Točki na tjedan i komentirali razrješenje dužnosti šefa VSOA-e Ivice Kindera od strane predsjednika Zorana Milanovića.

Kako kaže Habijan, predsjednik Vlade Andrej Plenković će se očitovati o smjeni šefa VSOA-e Ivice Kindera kada pogleda izvješće. “To je osjetljiva tema i nije dobro da se ta tema medijski eksponira. Onaj koji je sagriješio mora odgovarati, a to je i stav Vlade”, rekao je.

Grmoja navodi kako postoji puno problema s korupcijom u sigurnosno-obavještajnim službama. “Sve države to nastoje držati izvan očiju javnosti. To bi trebalo unaprijediti”, rekao je Grmoja.

Hajdaš-Dončić navodi da sustav funkcionira. “Hoće li premijer tražiti smjernu, ne mogu nagađati. Postoji zapovjedna odgovornost i po njoj ravnatelj VSOA-e treba odgovarati”; rekao je.

S njim se složio i Habijan. “Sustav funkcionira i ne treba vezati ovo pitanje uz njega. Ovdje se radi o prekršaju i ne želim brkati ove dvije stvari”, rekao je.

Grmoja se ne slaže. “Što bismo trebali? Zatvarati oči jer se radi o vojno-obavještajnoj zajednici? Ne možemo reći ‘sustav funkcionira’ i onda se događaju ovakve stvari. Ne razumijem kako ljudi koji su koruptivni mogu upravljati sustavima. Ovako otvoreno tvrditi nakon otkrića koruptivnih skandala da sustav funkcionira nije odgovorno”, rekao je Grmoja.

Habijan navodi kako je Plenković nekoliko puta pozivao predsjednika Zorana Milanovića na razgovor. “Ne vidim razloga zašto do toga ne bi moglo doći, ali za to je potrebno dvoje”, rekao je.

Grmoja kaže da je potrebna “Potpuna reorganizacija”. Komentirao je i zaključke na anti-korupcijskom vijeću, koje je ovog tjedna održano u Saboru. “Novi izbori su rješenje za cijelu Hrvatsku. Želimo vidjeti gdje su sve problemi, od kadroviranja u tvrtkama u kojima država ima udjele, do sustavnog problema korupcije. Očito je da se tvrtke potkradaju. Ovo nije prva afera u INA-i”, rekao je.

Habijan kaže da nacionalno anti-korupcijsko vijeće nema ovlast saslušavati “bilo koga u kontekstu toga kako je donesen zaključak”.

“U poslovniku postoji stavka da se mogu saslušati stručne osobe, koje mogu dati stručno mišljenje, a ovdje nije riječ o tome. Ako imate nekakva saznanja o korupciji u svim državnim tvrtkama, kao što tvrdite gospodine Grmoja, onda činite kazneno djelo ne prijavljivanjem toga”, rekao je.

Hajdaš-Dončić kaže da ovdje vidi “sustav koji ne funkcionira”.

“Taj sustav je korporativno upravljanje. TO je manjak svih javnih tvrtki koje nemaju transparentan način upravljanja. TO treba mijenjati i to tako da se u narednom razdoblju cijeli taj slučaj profesionalizirati. Uvijek zagovaram to da upravljačke funkcije budu depolitizirane. Naš najveći problem su institucije koje su okupirane od HDZ-ovih kadrova. Hrvatska bi bila uspješnija kada bi institucije bile protočne”, rekao je Hajdaš-Dončić.