Podijeli:







Izvor: N1

HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Splita Zoran Đogaš komentirao je medijske napise Večernjeg lista koji je u nedjelju na portalu objavio da “posjeduje mučne prepiske s eksplicitnim seksualnim audio i video zapisima između Bojana Ivoševića, bivšeg splitskog dogradonačelnika i bivšeg gradskog vijećnika Luke Baričića – s dvije djevojke iz Srbije od kojih se jedna predstavila kao maloljetna”. Đogaš kaže da je "grozno čitati u medijima sve o tome te da to nije nejgov svijet".

“Ono što je sinoć objavljeno pa brojni detalji, poruke i komentari koji izlaze van, a odnose se na kandidate za zamjenika gradonačelnika i gradskog vijećnika stranke Centar je nešto u potpunosti grozno. Teško je to uopće i čitati jer uznemiruje čovjeka. Želim jasno istaknuti da to nije moj svijet. I to prvenstveno govorim kao profesor koji predaje na fakultetu i stalno radi s mladim ljudima te kao otac dvoje djece”, napisao je Đogaš na Facebooku.

VEZANE VIJESTI Skandal u Splitu: Znamo tko stoji iza ovoga! Neka ti mafijaši napadnu mene Ivošević o skandalu: Ne postoje eksplicitne snimke

Po njemu su tri stvari iznimo problematične:

“Član predsjedništva stranke Centar, koji odlučuje o kandidatima na izborima, obećava zapošljavanje u Splitu u zamjenu za seks. Kandidat za zamjenika gradonačelnika se dopisuje o seksu s maloljetnicom i to nastavlja raditi nakon što sazna da ima manje od 18 godina.

I treće, bivši gradonačelnik Puljak sramotno pokušava prikriti aferu tako što se poziva na ‘seksualnost invalida’. Što to točno znači? Zbog spašavanja stranačkih prijatelja zloupotrebljava cijelu jednu kategoriju društva. I to onu najranjiviju”, piše Đogaš.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.