Izvor: N1

HDZ je na Facebooku reagirao na izjave predsjednik RH Zorana Milanović.

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Milanović danas: “Čović je dobro rekao da ‘Plenković s ovom (intervencijom Schmidta) nema veze’. Ja bih vjerovao Čoviću”.

Koliko truda Milanović ulaže u laganje i o ovakvim stvarima! Iz očaja i zavisti laže i o svemu drugom što govori. Postalo mu je ‘Normalno’ lagati”, objavio je HDZ uz fotografiju tweeta Dragana Čovića koji se zahvalio “Andreju Plenkoviću na nemjerljivom povijesnom doprinosu i kontinuiranoj podršci u rješavanju ovog prevažnog pitanja za naš hrvatski narod”.

Podsjetimo, visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Christian Schmidt je u nedjelju nenajavljeno nametnuo izmjene izbornog zakona.

Milanović je danas poručio da Plenković s tim nema ništa. Također je dodao da Hrvati nisu ništa dobrog dobili s tom odlukom.

“Ako Plenković želi biti zaslužan za to, neka bude. Što je napravio Schmidt? On je zadnji dan donio neku odluku kojom je kao spasio Hrvate. Nigdje u tim odlukama nema reference na slučaj Ljubić, jer ako se na to referira, onda moraš maknuti Komšića”, rekao je Milanović.

“U ovom slučaju smo pokazali slabost i atrofiju zahvaljujući Plenkoviću i njegovim trbuhozborcima”, dodao je.

