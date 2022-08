Podijeli:







Gost Novog dana bio je gradonačelnik Sinja Miro Bulj (Most).

Velik broj vjernika skupio se u Sinju povodom blagdana Velike Gospe.

“Ovo je najveći dan za grad Sinj, Cetinsku krajinu pa i Dalmaciju. I Alka se trči u čast Gospi. Grad je već mjesec danas pun, Sinj nikad nije bio puniji, a i danas očekujemo velik broj ljudi”, rekao je Bulj.

“Ovdje su ljudi iz svih krajeva došli hodočastiti, prohodali su stotine kilometara, svatko je dobrodošao. Ovo je dan koji posvećujemo našoj zaštitnici bez koje ne bi bilo ništa”, dodao je.

Kada je u pitanju Crkva, neki će reći da su se ljudi odmakli od nje jer se više priklonila političarima nego samom narodu, nerijetko se s oltara mogu čuti političke poruke.

“Crkva je narod. Crkva nisu samo svećenici, Crkva smo i mi svi jernici. Bitno je da ljudi vjeruju i da dolaze. A što se tiče miješanja u politku, to je na svakom svećeniku, neka sam odluči, ali normalno da će vjernici prepoznati one koji politiziraju”, kaže Bulj.

Iz HEP-a se pripremaju na uštede električne energije i moguća uvođenja restrikcija. Hoće li Bulj poštivati propise ako do njih dođe i ako će, na primjer, u određeno vrijeme u gradu trebati gasiti rasvjetu, električnu energiju?

“Tri, četiri, pet puta je poskupila rasvjeta. No HEP je poskupio struju za dostavu vode kućanstvima, za pumpne stanice koje dižu vodu na veću razinu. To je harač koji je nezapamćen. Poglavito za vodovod koji je doveden do upitnosti. HDZ je i to ispolitizirao, 500 posto dići cijenu… Prošle godine struja za vodovod je bila 160.000 kuna, ove godine 1,3 milijuna. Očekujem hitan razgovor oko ovog problema jer nećemo imati mogućnost dostavljati ni vodu, ne samo Sinju i Centinskoj krajini, nego i zaleđu Splita jer znamo koliko sveta rijeka Cetina opskrbljuje. Harač koji radi HEP je katastrofalan. Rasvjeta je poskupila, tu ću vidjeti što napraviti. Ugrozili su dostavu vode kućanstvima, poduzetnicima, poljoprivrednicima, utjecat će na radna mjesta i ugroziti sve naše građane. Razočaran sam tim haračem i morat ću poduzeti neke korake jer ne mogu dozvoliti da poskupi voda našim građanima. Protivim se tom poskupljenju”, rekao je Bulj.

