HAK: Zbog radova gužva na čvoru Zaprešić

Izvor: N1/Ilustracija

Na većini cesta jutros se vozi uz povoljne vremenske uvjete i bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi, a kolona vozila na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova na čvoru Zaprešić u smjeru Jankomira duga je oko pola kilometra, javio je HAK u 7 sati.

Danas od 10 do 14 sati višekratno po sedam minuta bit će prekinut promet na autocesti A7 na čvoru Sveti Kuzam, zbog radova na dalekovodu.

Od 20 sati do 5 sati ujutro bit će zatvorena autocesta A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera; obilazak je državnom cestom DC1; od 21 sat do 6 sati bit će zatvorena autocesta A6 Rijeka-Zagreb od čvora Delnice do čvora Kikovica, u smjeru Rijeke.

Stalni granični prijelaz za pogranični promet Jovića Most, privremeno će se zatvoriti za sav promet od 8 sati 29. ožujka do 8 sati 10.travnja 2022. godine, zbog građevinskih radova na gradnji platoa te poboljšanju uvjeta rada graničnih službi.

Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih epidemioloških kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom i teretnom prometu.

Na Bregani se u teretnom prometu čeka sat vremena na izlasku iz zemlje.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

