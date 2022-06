HAK upozorava na prometne gužve zbog Tijelova

Podijeli:







Izvor: Davor Puklavec/PIXSELL

Zbog blagdana Tijelova i produljenog vikenda, Hrvatski autoklub u srijedu već u popodnevnim satima očekuje pojačan promet prema jadranskoj obali i Slavoniji, a vozače pozivaju na oprez i strpljenje.

Pojačani promet u smjeru juga, prema moru, i prema Slavoniji očekuje se u srijedu poslijepodne i četvrtak ujutro, dok se tijekom nedjelje, posebno u večernjim satima očekuje pojačani promet prema unutrašnjosti, poručuju iz HAK-a.

S obzirom da na pojedinim dionicama još traju radovi te da zbog zahtjevnosti tih radova nije moguće ukloniti regulacije tijekom vikenda, HAK navodi lokacije na kojima bi moglo doći do većih gužvi i zastoja.

Na autocesti A6, od čvora Bosiljevo 2 do čvora Vrbovsko (smjer Rijeka), promet će se, do nedjelje u 11 sati, voditi na način da će biti uspostavljene dvije prometne trake u smjeru Rijeke i jedna prometna traka u smjeru Zagreba. Od nedjelje nakon 11 sati promet će se voditi s dvije prometne trake u smjeru Zagreba i jednom prometnom trakom u smjeru Rijeke.

Od čvora Vrbovsko do čvora Ravna Gora (smjer Rijeka) i do čvora Vrata do čvora Oštrovica (smjer Rijeka) promet se vodi jednom prometnom trakom. U slučaju stvaranja zastoja i kolona promet će se privremeno pustiti po obje prometne trake.

Na autocesti A7, od čvor Jurdani do čvora Matulji, promet se vodi jednom prometnom trakom u oba smjera kao i na dionici između čvora Škurinje i čvora Orehovica, u smjeru otoka Krka, a radovi sanacije na toj dionici trebaju završiti u četvrtak, 16. lipnja.

