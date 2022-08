HAK: Pojačan promet na cestama

Podijeli:







Izvor: N1

Pojačan je jutros promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima.

Po izvješću HAK-a u 8,20 sati, na A1 Zagreb-Split-Ploče povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora, a kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja, dok se između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora mjestimice se vozi u kolonama u pokretu.

Zbog prometne nesreća na 14.+300 km između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru mora, vozi se po dva prometna traka usporeno u koloni od oko 5 km, a zbog prometne nesreća na 25. km između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka.

Kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo je oko kilometar.

Zbog praznika Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, 5. kolovoza (i uobičajenih ljetnih zabrana za teretna vozila) bit će zabranjen promet teretnim vozilima iznad 7,5t na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju – danas od 14 do 23 sata; sutra od 4 do 14 sati, a u nedjelju od 12 do 23 sata.

Zabrane nema na autocestama i Ličkoj magistrali (DC1).

U povodu obilježavanja obljetnice VRA “Oluja” u gradu Kninu bit će zatvorene: od 7 do 12 sati državna cesta DC33 Knin-Drniš u Kninu od ulaza u grad do Trga Oluje. Obilazak je županijskom cestom ŽC6058 Kosovo-Orlić-Biskupija-Kovačić i obrnuto. Od 11 do 13,30 državna cesta DC1 Knin-Sinj u Ulici 4.gardijske brigade, a od 19 do 2 sata državna cesta DC33 od rotora do Trga franjevačkih žrtava. Obilazak: Šuškova, Držislavova, Nelipićeva i krešimirova, te Zvonimirova, Trg franjevačkih žrtava, Cesarićeva i Uskočka, za autobuse preko Biskupije, a za teretna vozila ukupne mase iznad 8t: DC1 (Knin) – DC59 (Očestovo-Kistanje-Bribirske mostine) – DC56 (Skradin), – DC33 (Drniš-Knin) i obrnuto.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

