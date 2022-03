Hajduković kaže da slučaj s Tramišak “vonja na unutarstranački sukob”

Podijeli:







Izvor: N1

Domagoj Hajduković iz Kluba socijaldemokrata gostovao je u N1 Studiju uživo te je komentirao političke aktualnosti.

Najprije je komentirao presudu muškarcima koji su napisali da bi premijera trebalo gađati trulim jajima. Naime, u odluci suda piše da svatko ima pravo kritizirati vladajuće:

“Mislim da je to jedina prihvatljiva presuda jer to je zaista tako i već u sudskoj praksi postoje slične stvari, ali kao što je rekao sud i Sud za ljudska prava mi političari smo javne osobe, izloženi smo kritici i od nje ne smijemo bježati bila ona utemeljena ili ne”, kaže.

“Nažalost živimo u državi u kojoj su svi jednaki, ali očito su neki jednakiji. Mene brine što je kritika premijeru upućena i to je veći problem od korupcijskih skandala. To nije ugroza za državu, a trula jaja jesu”, dodao je.

U nastavku je komentirao prijetnje koje se pojavljuju na društvenim mrežama:

“Cyber bullying je općenito velik problem koji nije dovoljno reguliran, to je terra incognita što se tiče zakonodavca i već dugo se vodi rasprava o tome kako to regulirati. Nažalost često se i prijetnje dobivaju ovim putem i sam sam bio žrtva i odmah sam ih prijavio i tu je policija zaista brzo reagirala, volio bih da je tako za svakog građana”.

Usporedio je i brzu rekaciju policije s reakcijama kakve imaju na, recimo, obiteljsko nasilje.

“Mislim da se tu treba poraditi jako puno na edukaciji policijskih službenika koji se bave obiteljskim nasiljem. Istanbulska konvencija ne smije ostati samo slovo na papiru”.

“Netko vam mjesecima prijeti, a vi ne kažete policiji ni svojem šefu…”

Osvrnuo se i na prijetnje ministrici Nataši Tramišak:

“Meni je ova cijena situacija vrlo nadrealna. Da nije žalosno bilo bi smiješno. Ne znam kako bih reagirao. Imate ministricu kojoj se mjesecima prijeti, pa i smrću i ona to ne prijavi nikome pa se nakon par mjeseci sjeti da bi mogla prijaviti i to znate kome, medijima, ne policiji. Redoslijed bi trebao biti drugačiji.

U mom slučaju, ja sam prvo prijavio policiji pa tadašnjem stranačkom šefu i mislim da se taj redoslijed ne smije brkati. Nažalost, vidjeli smo niz čudnih odluka koje je ministrica donijela. Npr. ona je rekla da ima indicije da bi se na natječaj javio samo jedan ponuditelj, otkud njoj te informacije? Kako joj takve stvari padaju na pamet i znači li to da nam javna nabava uopće ne treba? To su gluposti. To da si jedna ozbiljna političarka dopusti izjaviti, to je van svake pameti”.

Dodano je komentirao tu aferu s dodjelom posla državnoj tvrtki, Fini:

“Meni ovo zvuči malo ‘nije šija nego vrat’. S jedne strane dajete nekom izvođaču da odradi neki posao. Oni unaprijed znaju da to nisu u stanju napraviti, uzmu europski novac i onda svoj novac daju nekom da odradi posao koji oni ne mogu. Zašto mi sada gubimo europski novac? Jer se sada dobiva po završetku projekta. Ja se bojim što će s ovakvim projektima biti ako se ovakve brljave rade”, veli.

Rekao je i kako bi na premijerovom mjestu razmišljao o smjeni ministrice.

“Rekao sam što je meni bizarno, netko vam mjesecima prijeti, a vi to ne prijavite policiji niti kažete svojem šefu. Što se događa, kako raspolažete novcem, kako se natječaji dodijeljuju to su ozbiljne nezakonitosti u radu ministarstva. Što još može isplivati, ako je ovo isplivalo kada smo samo zagrebli površinu?”, pita se i dodaje:

“Ovo, po meni, ostavlja jasan trag, miris, vonj, unutarstranačkog sukoba jer ovo nema veze sa zdravom pameti niti logikom. Jedino što ostaje kao pravi razlog ovakvog marifetluka po meni su unutarstranački sukobi, pokušaji diskreditacije jedne ili druge strane, odnosno prijateljska vatra, a još ćemo vidjeti s kojih položaja, s obzirom na pedigre ministrice, vjerojatno s istoka Hrvatske”.

“Vučićeva politika dolazi na naplatu”

Osvrnuo se i na EU i Ukrajinu:

“Obratio sam se institucijama EU-a uoči summita koji se događa jer sam mislio da je istuacija ozbiljna i da EU mora napraiti barem simbolični iskorak prema Ukrajini. To bi recimo bilo davanje statusa kandidata na ulazak u EU, to bi nosilo mnoge obaveze za Ukrajinu, ali bi poslalo poruku.

Taj 24. veljače je promijenio svijet i Europu kakvu poznajemo, ja nisam euroskeptik, ali činjenica je da se EU nije iskazala prema nekim zemljama istočne Europe, mislim pritom na Makedoniju i Albaniju. Status kandidata je samo početak puta prema EU, ali to je jedan oblik priznanja i simbolike da zemlje koje su zaslužite to, treba nagraditi. Rat Ukrajini se na neki način vodi i zbog ukrajinske okrenutosti europskim vrijednostima”.

Naposljetku je komentirao i Srbiju:

“Aposlutno, Vučićeva politika sjedenja na dva stolca sada dolazi na naplatu. Vrijeme kada ste bili neutralni, jednostavno je prošlo, više za takvu politiku nema mjesta. Ono čega se bojim zbog Srbije i zbog Hrvatske jest da ih ovakva politika na kraju može izolirati od svih. Europa će im reći da ne rade dobro, a neće biti ni dovoljno oštri da ih Rusija prihvati”.

