Izvor: N1

Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić gostovao je u N1 Studiju uživo te je komentirao cijelu priču oko pomilovanja Perkovića i Mustača.

“To je ubacio u javni prostor odvjetnik njih dvojice. Odgovara li to HDZ-u politički? Da. Umjesto da razgovaramo o nikad većoj inflaciji i nikad većim poskupljenjima struje i plina, mi se bavimo, da oprostite, pi*darijama”, veli i dodaje:

“To je bezveze. Nije stvar da trunu u zatvoru, ali to ne treba biti top tema Hrvatske u 21. stoljeću. Hello, Drugi svjetski rat je završio 45. godine. Mislim da to predsjednik Republike ne bi trebao napraviti”.

Potpredsjednik @SDPHrvatske Siniša Hajdaš Dončić @shd2906 misli da pomilovanje Perkovića i Mustača uopće nije tema, ali da predsjednik Milanović @Ured_PRH ipak ima problem: Morat će odabrati izmedju generala Hebranga i generala Gotovine #n1info — igor bobić (@ibobic) April 21, 2022

Kaže i kako je predsjednik u problemu:

“Kao što vidite on ni sam nije siguran što će napraviti. Vidjet ćemo. On je u problemu sad. Ima s jedne strane jednog Gotovinu koji je junak Domovinskog rata i koji je za pomilovanja, a s druge strane ima Hebranga, vidjet ćemo što će odabrati”.

