Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u N1 Studiju uživo poručio je da traženje odgovornosti treba proširiti i na članove Nadzornog odbora.

“Jer što se tiče hrvatskih članova i Uprave i Nadzornog odbora, njih je izabrao HDZ, njihova je odgovornost za ovu epohalnu pljačku stoljeća”, dodao je Hajdaš Dončić.

Smatra da se hrvatskim javnim dobrom ne upravlja dobro, nego je sve prepušteno stihiji i koruptivnim radnjama.

“Nije cilj uništavanje Ine, HEP-a, nego je cilj oporbe promjena načina upravljanja, gdje se izbijaju svi koruptivni elementi i mijenjanje paradigme da nam javne tvrtke ne služe za akumulaciju ekstra profita i dobiti nego moraju služiti građanima”, kazao je Hajdaš Dončić.

“Nije reagirao sustav nego banke”

Dodao je da je njihov cilj da se kroz Inu ili HEP novac vrati ili u proračun ili građanima kako bi se tako smanjili računi.

“Zar vi mislite da nitko nije znao što se događa? Oni u svakom trenutku imaju pravo tražiti bilo kakvo objašnjenje od Uprave. A cijela ova priča da je sustav reagirao, sustav nije reagirao. Znate li tko je reagirao? Svaka banka ima softver za sprečavanje pranja novca. Kroz softverske alate, svaka transakcija za fizičke osobe koja je veća od 100.000 kuna pali ‘lampicu’, isto tako se pali i za pravne osobe ako imaju izvanredan priljev novca. Ured za sprečavanje pranja novca obavještava onda Poreznu upravu”, istaknuo je Hajdaš Dončić.

“Zar nije čudno, ako vi upravljate poduzećem s titulom dobrog gospodara, da vi ne znate da vam se plin kupuje po 17, a prodaje se po 200. Zašto to nije radila onda Ina i ostvarila ekstra dobit koji bi onda sukladno omjeru koje ima Hrvatska ostao u proračunu. Onda bi imali da postoji fiskalni kapacitet da se prebrodi ova kriza. Zašto se ne može prebroditi? Zbog korupcije”, smatra potpredsjednik SDP-a.

Tvrdi da godišnje minimalno 6 milijardi kuna u cijelom javnom sektoru ode na koruptivne radnje.

“A ovih milijardu kuna je dva posto ukupne novčane mase koja cirkulira, dakle, sedam, osam posto ukupne novčane mase u Hrvatskoj, gotovine, ode na različite koruptivne radnje. Ako je takva situacija u Ini, što se tek događa u HEP-u, PLINACRO-u, Janafu. Pogledajte koliko novaca curi iz sustava države, ne možete onda reći da sustav funkcionira”, poručio je Hajdaš Dončić.

“Za Plenkovića je trkeljanje u Bruxellesu”

Komentirajući izjavu Andreja Plenkovićeva koji je jučer rekao da je bijesan te dodao: “Pojeo sam da ne kažem čega ovih godina, mahom tuđih.”

“Vjerojatno je gospodin Plenković umoran i za njega bi bilo najbolje da otiđe na dobro plaćenu poziciju u Bruxellesu. To je zapravo za njega. Malo vanjske politike, malo trkeljanja sa strane i to je to. Upravljačke sposobnosti nema”, komentirao je tu Plenkovićevu izjavu Hajdaš Dončić.

Smatra da premijer mora znati koga predlaže za predsjednika Uprave u deset najznačajnijih tvrtki.

“Gospodin Plenković je u HDZ pao kao padobranac iz Bruxellesa i on ne poznaje sustav. On je vjerojatno slušao neke svoje čudne savjetnike koji su mu određene ljude preporučili. Pogledajte koliko on čeka s imenovanjem određenih predsjednika uprave trgovačkih poduzeća. Barbariću u HEP-u nije produžen ugovor već tri godine, čovjek u Croatia Airlinesu je bio četiri godine prije nego je dobio ugovor na neodređeno. Kako ta firma može funkcionirati?”, rekao je Hajdaš Dončić, koji vjeruju da takvo ponašanje govori da je nepovjerljiv i da je svjestan da upravlja organizacijom koja je osuđena za koruptivne radnje.

“Cijelo vrijeme mu dolaze u sustav ljudi koji su skloni korupciji”, dodao je.

Osvrnuo se i na današnju izjavu predsjednika Vlade koji je kazao da su politički protivnici na ovom slučaju vidjeli priliku za skupljanje političkih bodova.

“On je jeftini politikant i najveći demagog koji postoji na hrvatskoj političkoj sceni. Naravno da on neće priznati svoju pogrešku”, rekao je Hajdaš Dončić.

Kritizirao je sustav jer nije reagirao na veliku kupnju nekretnina zaključivši da se trebalo ranije reagirati.

“On je kriv jer je postavio nekompetentne osobe sklone kriminalu u Nadzorni odbor Ine”, istaknuo je.