Hajdaš Dočić o optužnici iz Srbije: “Neka pokažu dokaze”

Saborski zastupnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić bio je gost N1 Studija uživo.

Vezano uz incident s navijačima i policijom nakon untakmice Dinamo-Hajduk, rekao je da njega kao predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost zanima upotreba vatrenog oružja zbog čega je zatražio dodatno izvješće.

“Zanima nas je li ta cijela ta organizacija bila dobro kordinirana”, rekao je.

Izbor članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosnih službi

Otkrio je i da se na natječaj za Vijeće za građanski nadzor sigurnosnih službi javilo 15-ak osoba.

“Jedna osoba nije zadovoljila formalno-pravne uvjete, jedna je odustala, a dvije nisu mogle doći. Između preostalih 11 će Sabor izabrati sedmero ljudi koji će brinuti da institucije u Hrvatskoj funkcioniraju”, rekao je.

Pojasnio je da članovi tog Vijeća imaju određeni pristup sigurnosno-obavještajnom aparatu.

“Građani bi trebali znati da postoji takvo Vijeće. Ako netko ima opravdane sumnje da ih se prisluškuje bez sudskog nadzora, oni imaju certifikate da mogu to provjeriti ne ulazeći u materiju. To nisu političari, ne smiju biti u strankama”, rekao je Hajdaš Dončić, dodajući da godišnje dobiju samo 12 takvih prijava godišnje.

O temi optužnica koje su u Srbiji podignute za četvoricu hrvatskih pilota, Hajdaš Dončić je rekao da ako raspolažu njima, iz BiH i Srbije bi trebali Hrvatskoj dati dokaze da se zločin zaista dogodio.

“Ako postoje dokazi, oni bi se trebali Hrvatskoj pokazati. Ili od strane Bosne ili Srbije. Tek onda možemo nešto napraviti. Ako se to uopće dogodilo. Nemam pojma je li se to uopće dogodilo. Treba to istražiti. Ne relativiziram nego objašnjavam kako bi to trebalo rješavati”, rekao je Hajdaš Dončić.

