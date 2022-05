Habijan: Predsjednik mora shvatiti koja je to strana kojoj se mora prikloniti

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Zoran Milanović predložio je premijeru Andreju Plenkoviću sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost oko situacije u BiH. U srijedu su tamo raspisani izbori, a Milanović misli da su Hrvati u opasnosti, ne samo da izgube mogućnost da biraju svoje legitimne predstavnike u tijelima vlasti, nego da su im ugrožena ravnopravnost i ustavna prava. Premijer je prije više od dva mjeseca također predlagao sjednicu Vijeća zbog rata u Ukrajini. Milanović na prijedlog nije odgovorio smatrajući da to nije tema zbog koje treba sazivati sjednicu. Saborski zastupnik HDZ-a Damir Habijan rekao je u Newsroomu da se postavlja pitanje zašto predsjednik traži sjednicu Vijeća upravo sada.

“Prije 70-ak dana premijer je pozvao, kada je započela agresija Rusije na Ukrajinu, da održe zajedničku sjednicu po toj temi. Postavlja se pitanje zašto sada predsjednik traži sjednicu. Prije 70 dana stigao mu je poziv iz Banskih dvora, on se oglušio, ne znam otkud sad ova naknadna pamet. U trenutku kada je izborni ciklus započeo”, rekao je Habijan.

“Mislim da je uvijek dobro prije svega slušati tko govori, a ne što govori. Ako pogledamo unatrag, treba vidjeti kako je govorio kao premijer, ili političar koji nije bio predsjednik, o Hrvatima u BiH. Izjava da dijaspori treba onemogućiti pravo glasanja, sudjelovao je prije u kampanji Željka Komšića… Danas je taj narativ dijametralno suprotan. Okrenuo se za 180 stupnjeva. Bilo bi dobro da se pridružio svemu što je Vlada učinila za Hrvate u BiH. U Strateškom komapsu se prvi put spominju tri konstitutivna naroda, financijska podrška koju Vlada daje Hrvatima u BiH… Radi li se to na ovaj način, da se posvađa sa svima.? Njegova uloga treba na neki način biti usuglašena s Vladom. Ne možete se ići svađati s nekim i poslije očekivati da podrže vaše prijedloge. Politika Vlade je da se razgovara s partnerima, Bošnjaci su isto partneri, da se promijene stvari. Ne radi se to ovakvim rječnikom i verbalnim konfliktom. Vlada cijeli mandat ima konzistentnu, jasnu politku razgovara s međunarodnom zajednicom, s europskim i američkim prijateljima, a predsjednik radi nešto drugo. Predsjednik Milanović mora shvatiti što je to zajednički jezik i koja je to strana kojoj se mora prikloniti”, dodao je.

Milanovićeve izjave mu je, kaže, teško komentirati jer je “kontradiktoran samome sebi”. Njegovom izjavom da bi Hrvatska trebala uvjetovati ulazak Švedske i Finske u NATO promjenom izbornog zakona u BiH nanijela je Hrvatskoj štetu, smatra Habijan.

“Vanjskopolitička šteta koju on radi je jako velika. Nije tu samo Švedska i Finska, sjetimo se izjava u pogledu ruske agresije na Ukrajinu, imao je i prije invazije čudne izjave o Ukrajini pa onda izjave o Austriji za vrijeme lockdowna… I niz drugih primjera gdje svojom retorikom radi veliku štetu međunarodnom ugledu Hrvatske. I ovom najavom sigurno ne može doprinijeti prijateljskim odnosima s Finskom i Švedskom. Nije prvi put, to je konstanta. Očito predsjednik u svojim eskapadama izađe van okvira, a nekad i van kontrole. Diplomacija i Vlada rade jedno i onda Milanović svojim izjavama sve vrati korak nazad”, rekao je Habijan.

“Svatko tko Milanoviću stane na žulj postane njegova meta”

HDZ-ov zastupnik komentirao je odnos dvaju predsjednika – Republike i Vlade.

“Ne bih stavio naglasak na predsjednika države i predsjednika Vlade jer ako pogledamo verbalne izjave i komunkaciju predsjednika države, ona nije samo prema premijeru, ona je i prema ministrima, prema saborskim zastupnicima, prema predstavnicima nekih udruga s kojima se ne slaže… Svatko tko njemu stane na žulj postane njegova meta. Očito predsjednik ima problem u svojim izjavama, prihvatiti kritiku i onda ta osoba naleti na salvu uvreda. Takva komunikacija nije primjerena”, rekao je Habijan.

Kada su u pitanju Vlada i vladajuća većina, oporba traži raspuštanje Sabora i izvanredne izbore. “U ovakvom trenutku kada je stabilnost više nego potrebna, govoriti o nekim izvanrednim izborima je neozbljno. Sama oporba, 99 posto moli Boga da do izbora ne dođe. Sve ankete pokazuju da HDZ ima isti broj mandata koliko tri sljedeće parlamentarne stranke zajedno”, kaže Habijan.

Komentirao je i slučaj trudnice kojoj su liječnici odbili izvršiti prekid trudnoće u 26. tjednu unatoč tome što je bebi otkriven zloćudni tumor na mozgu. Liječnici joj nisu rekli niti da ima pravo sazvati komisiju.

“To je nedopustivo. Svaka žena na licu mjesta mora biti upoznata sa svojim pravima jer to zakon propisuje. Svaki liječnik treba dati potpunu informaciju ženi koja se nađe u takvoj situaciji”, rekao je Habijan.

