O slučaju trudnice koju su na prekid visoke trudnoće uputili u Sloveniju, u večerašnjoj emisiji Izvan okvira govorile su Rada Borić, dugogodišnja aktivistkinja za ženska prava i zastupnica u skupštini Grada Zagreba, i Jasenka Grujić, iskusna ginekologinja koja kroz medicinski poziv radi na promicanju ženskih reproduktivnih prava.

Ginekologinja Grujić ne zna što će inspekcija koju ministar Vili Beroš šalje u bolnice utvrditi, ali sigurna je da neće ništa dobro utvrditi za gospođu Mirelu Čavajdu.

“Zato što moje kolege ne poznaju zakon, što smo vidjeli i u prilogu. Zakon jasno kaže da je moguće izvršiti prekid trudnoće nakon 10. tjedna bez ograničenja. Radi se o tri ozbiljne situacije. Prva je ugroza zdravlja ili života žene, druga je mogućnost kada se može očekivati da će plod biti rođen s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim anomalijama, a treći je kada su kriminalne radnje poput silovanja, incesta i slično”, kazala je Grujić.

Aktivistkinja Borić kaže da bi postojeći zakonski okvir trebao biti zadovoljavajući i u Hrvatskoj, s obzirom da je isti zadovoljavajući već u Sloveniji.

“Ovdje se posljednjih dva, tri dana dogodilo da je žena ispala iz fokusa. Imamo sada da kolege propituju kolege, jesu li dali dobru dijagnozu. Ovo pitanje je itekako političko pitanje ako znamo kako je HDZ kadrovirao u našim bolnicama. Doista možemo govoriti da se ne drži slova zakona. U samom zakonu ne stoji da to nakon 10. tjedna zovemo pobačajem, a nakon 22. tjedna porodom. Toga nema u zakonu”, kazala je Borić.

Grujić je kritizirala miješanje pojmova eutanazije i feticida u rasparava o aktualnom slučaju.

“Pojam eutanazije ne dolazi u obzir. To je totalno neznanje i bezobrazluk. Eutaniziran može biti čovjek koji pri punoj svijesti potpiše da mu se okonča život. Što se tiče feticida, znamo da se prekid trudnoće u drugom i trećem trimestru radi prema protokolima s moćnim lijekovima koji dovode do otvaranja vrata maternice. Ukoliko bi se očekivalo da bolesni plod nakon izlaska iz uterusa ima mogućnost davati znakove života, tada se milosrdno, u interesu smanjenja fetalne patnje pribjegava indukciji fetalne smrti”, obrazložila je Grujić.

“Svaki ginekolog mora znati spasiti život”

Ginekologinja Grujić smatra da je zastrašujuća činjenica ako nitko nije stručan za pobačaj u ovako visokom stupnju trudnoće.

“Specijalizanti moraju obaviti 20 asistiranih pobačaja i 10 sami, uz nadzor, ali se o pobačaju u drugom i trećem trimestru ne govori uopće. Možda će se dogoditi u jednom trenutku da dođe trudnica kojoj život ovisi o tome hoće li se trudnoća prekinuti ili ne. Svaki ginekolog mora moći i znati spasiti ženi život, inače je promašio profesiju”, smatra Grujić.

Borić je rekla da nije sigurna hoće li slučaj Mirele Čavajde pokrenuti uređenje odgovora sustava.

“Ako naš sustav nije uspio odgovoriti na odluku Ustavnog suda da treba urediti i zakon, nisam sigurna da će to urediti bilo što. Javile su se žene i iz drugih bolnica, a za mnoge vjerojatno nećemo nikada niti saznati”, kazala je Borić, ukazujući da se u Sloveniji od 392 ginekologa samo njih 10 poziva na priziv savjesti.

“Dopuštamo da se ponajprije ne poštuje zakon, a drugo, ovaj slučaj pokazuje i što se dogodi u onim situacijama gdje imamo one koji prigovaraju”, dodala je Borić.

Priziv savjesti

Prema Vijeću Europe niti jedna pravna ili fizička osoba neće biti podvrgnuta prisili, neće se držati odgovornom, niti će se na bilo koji način diskriminirati ako odbije izvršiti pobačaj ili eutanaziju. Po aktualnom zakonodavstvu koje je važeće, ravnatelj bolnice mora osigurati liječnika izvana koji će napraviti pobačaj na zahtjev pacijentice. Komentirajući te činjenice, Grujić je kazala:

“Taj institut, ja ga zovem nepoštena neposlušnost, nije reguliran nikakvim zakonima na europskoj razini. Postoji samo jedna preporuka Vijeća Europe koja omogućuje priziv savjesti u medicini, ali isto tako se u njoj kaže da treba osigurati dostupnost pobačaja i da su zabrinuti da se to neće moći obavljati.”

Dodala je da se sada vidi da je to pravi problem u ginekologinji, jer se priziv savjesti uglavnom odnosi na problematiku ženskih reproduktivnih prava i pobačaj, ali i kontracepciju pomalo.

Borić ističe da su se prava žena u tom segmentu proteklih godina radikalno urušila.

“Trebamo zagovarati dostupan, siguran, a onda i besplatan pobačaj, s obzirom da je to medicinski zahvat na koji žene imaju pravo”, kazala je.

“Pobačaj je političko pitanje”

Osvrćući se na izjavu premijera Andreja Plenkovića na ovu temu, Grujić je kazala da je pitanje pobačaja prvorazredno političko pitanje.

“To se vidi i po tome što je kod nas utjecaj vanmedicinskih institucija jako velik, konkretno govorim o religijskim institucijama, o Crkvi”, kazala je Grujić.

“Mi znamo da osim politike, tu imamo i razne ultra konzervativne skupine koje godinama ne samo da zagovaraju da žene nemaju pravo na odluku, nego i falsificiraju medicinu, znanost”, dodala je Borić.

Vezano uz konkretan slučaj Mirele Čavajde, ginekologinja Grujić je ukazala da su kolege iz Slovenije prihvatile dijagnozu koja je postavljena u KB Sveti Duh.

“Radi se o najčešćem intrakranijalnom fetalnom tumoru – teratomu. Taj tumor može vrlo brzo rasti. Uglavnom je benigan, ali u 26. tjednu, kada je promjer fetalne glavice oko šest i pol centimetara, a on je bio velik u promjeru 5 centimetara, to je zaista svakom jasno da uz takvu patološku sliku nema govora o nekom normalnom razvoju mozga. Činjenica je da teratomi imaju vrlo lošu prognozu i da je mogućnost preživljavanja do 10 posto, a kakva je sudbina tog novorođenog djeteta možemo samo nagađati. Mislim da je okrutno poigravati se sa sudbinom ove trudnice, ali i ovog fetusa koji nema nikakvu perspektivu”, kazala je Grujić.

Borić je rekla da ne može nitko odlučivati o odlukama žena niti do 10. tjedna trudnoće.

“U novom zakonu ne može doći do zabrane pobačaja, ali bi se on mogao otežati. Žene bi mogle morati ići na razna savjetovanja s vrlo neobičnim muškarcima u dugim haljinama koji će im govoriti što će one raditi sa svojim životima”, rekla je Borić.

Grujić ne smatra da je edukacija razlog zašto stopa pobačaja nije rasla posljednjih godina.

“Činjenica je da Hrvatski zavod za javno zdravstvo iznosi statistiku o stopi pobačaja koja je jako niska. Međutim, kada pogledate kako stojimo na listi WHO-a ili UN-a po kvaliteti usluga u sferi reproduktivnog zdravlja, mi smo na dnu. Za razliku od Makedonije koja je imala restriktivan zakon i promijenila ga je. Maknuli su sva ta savjetovanja i vrijeme čekanja. To su sve instituti koji žele ženu dovesti u situaciju da joj prođe granica za legalni pobačaj na zahtjev. Danas je Makedonija na visokom 19. mjestu”, rekla je Grujić.

Borić smatra da se provodi institucionalno nasilje nad ženama.

“Na svemu što je vezano uz reproduktivno zdravlje žena, žene imaju žalbe. Misli se da mi možemo patiti”, kazala je.

Pobačaj u SAD-u

Američki Vrhovni sud želi zabraniti pobačaj u SAD-u. Samom takvom odlukom abortus u SAD ne bi nelegalan, ali bi svaka savezna država imala pravo da ga zabrani, pri čemu je polovina država već uvela restriktivne mjere i očekuje se da bi mogle potpuno zabraniti abortus.

Borić kaže da sa strepnjom iščekuju lipanj.

“Žene moraju svakodnevno brinuti o tome da umjesto da naša prava rastu, mi se ponovno moramo boriti za ono što smatramo osnovnim, a to je pravo na odlučivanje o našem tijelu”, dodala je.

Ginekologinja Grujić se osvrnula na ilegalne pobačaje.

“Kriminalni pobačaj nosi strahovitu smrtnost žena. Ceaușescu je svojim dekretom želio osigurati što više Rumunja, zabranio je pobačaj i kontracepciju. On je dobio porast populacije, ali dok je taj dekret bio na snazi i 10 000 umrlih žena zbog kriminalnog pobačaja. Sva naša nastojana da to bude dobro regulirano zakonom, svode se na to da spriječimo odljev u ilegalu”, upozorila je.

“U NDH ne samo da je pobačaj bio zabranjen, nego bi žena i liječnik dobivali smrtnu kaznu. Zar se vraćamo u ta neka vremena koja će žene vratiti u nesiguran, ilegalan pobačaj?”, nadovezala se Borić, koja misli da ova Vlada neće sigurno imati hrabrosti učiniti ništa na korist žena.

Grujić je za kraj zaključila da bi odlazak Čavajde značio poraz za hrvatsko zdravstvo.

“Ne znam kako će gospođa Čavajda postupiti. Na njoj je odluka. Ako ode u Sloveniji i to joj se učini tamo, onda je naš zdravstveni sustav zakazao u potpunosti. Nije čudo da nam se kolege iz Slovenije smiju”, rekla je.

