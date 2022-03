Grmoja vjeruje da dvojica važnih HDZ-ovaca rade protiv premijera

Podijeli:







Izvor: N1

Saborski zastupnik i potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja ocijenio je u utorak u Vukovaru kako je više nego očito da je "koruptivna struktura" HDZ-a pred raspadom te da ministar Božinović i predsjednik Hrvatskoga sabora Jandroković rade protiv predsjednika Vlade Plenkovića.

“Ona konferencija za medije na kojoj se Plenković zgražao i čudio kako je to uhićen ministar Horvat, a da on to nije znao meni je bila pokazatelj da neki ljudi unutar HDZ-a, ja sam uvjeren da su to Davor Božinović i Gordan Jandroković, rade protiv Andreja Plenkovića”, rekao je Grmoja komentirajući svoju nedavnu izjavu da se unutar HDZ-a “sprema krvoproliće”.

Ocijenio je kako “nema nikakve teoretske šanse” da ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nije znao za uhićenje bivšeg ministra Horvata, a Plenković je, vidjelo se to, bio potpuno neinformiran.

“Očito je da je koruptivna struktura HDZ-a pred pucanjem i da su toliko ogrezli u korupciji da su jednostavno i oni svjesni da je ovako stanje neodrživo”, ocijenio je Nikola Grmoja.

Na opasku novinara kako su ministar Božinović i predsjednik Hrvatskoga sabora Jandroković zgroženi njegovom izjavom o “krvoproliću” u HDZ-u, Grmoja je rekao kako je normalno da su njih dvojica zgroženi, ali “vidjet ćete, čim se promjeni vodstvo u HDZ-u, Jandrokovića kako kima iza tog nekog novog predsjednika HDZ-a”.

Nikola Grmoja danas je Vukovaru predstavio koordinatora Mosta za Vukovarsko-srijemsku županiju Domagoja Vitovskog te je najavio jače djelovanje stranke na lokalnoj razini.

