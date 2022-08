Grmoja uzvratio HDZ-u: “Poruka ranjenoj korumpiranoj zvijeri…”

Podijeli:







Izvor: N1/Ilustracij

Nakon što je Mostov zastupnik Nikola Grmoja prethodno objavio fotografiju predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića s Damirom Škugorom, uhićenim u aferi oko velike pljačke Ine, HDZ je uzvratio objavom fotografije na kojoj se Grmoja i drugi članovi Mosta nalaze s ubojicom iz slučaja koji je ranije potresao Hrvatsku. Na tu objavu sada je ponovno reagirao Grmoja.

“Poruka ranjenoj korumpiranoj zvijeri koja je spremna na sve samo da ostane na vlasti i nastavi potkradanje hrvatskih građana”, započinje Grmoja objavu na Facebooku pa nastavlja:

“Ranjena korumpirana zvijer je kao pandan fotografiji Plenkovića i Jandrokovića s okrivljenim Škugorom, podastrla moju sliku s Brankom Kaloperom, vlasnikom slastičarnice u Šibeniku kojega sam prvi i zadnji put vidio kad je sjeo za moj stol u toj slastičarni.

VEZANE VIJESTI Slikom na sliku: HDZ žestoko odgovorio Grmoji Jandroković se oglasio o fotografiji s uhićenim Škugorom

Da sam bar tada znao što ga sve muči, rekao bih mu da ne uzima pravdu u svoje ruke, nego da se bori legalnim sredstvima koliko god se to nekad činilo uzaludnim u ovakvoj Hrvatskoj.

Ja nisam znao što će Branko Kaloper napraviti, ali vi ste itekako dobro znali što namjeravaju vaši kadrovi u INA-i, s kojima se niste samo slikali nego vas s njima vežu kumstva i prijateljstva, članstvo u stranci…

Zašto kažem da ste znali ?! Zato što to vaši kadrovi rade gdje god su imenovani! Od INA-e do Janafa, od HEP-a do Hrvatskih šuma! Pa dovoljno je vidjeti kako je završila većina ministara koje je Plenković postavio!

Slikao sam se s Brankom Kaloperom, koji je i tada prije 7 ili 8 godina bio čovjek razočaran u sustav, ali koji je još vjerovao da se kroz sustav nešto može promijeniti. Zato je i tražio fotografiju s Petrovom, tada uspješnim gradonačelnikom Metkovića.

Naš je zadatak vratiti povjerenje ljudima kako se stvari mogu promijeniti i kako onih koji uzimaju pravdu u svoje ruke bilo što manje.

I ova neviđena krađa u Ini koja građane Hrvatske tjera u očaj i ogorčenje je ispit. Ne smijemo dopustit da nasilje i rušenje institucija naše države postane izbor dijela naših građana. Ovu kriminalnu kliku treba demokratskim sredstvima maknuti s vlasti i poraziti na novim izborima! Zato svi na prosvjed 10. rujna ispred središnjice HDZ-a u Zagrebu, ali miran i dostojanstven jer upravo oni žele kaos i nasilje kako bi ostali ”gore” i nastavili vladati i potkradati našu Domovinu!”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.