Izvor: N1

Ustavni sud jučer je odbacio proglasio neustavnim oba pitanja referendumske inicijative Mosta. Iz te stranke su odmah poručili kako je ovo još jedan dokaz da je Ustavni sud marioneta vladajućeg HDZ-a te da je "sada i zadnjem naivcu jasno da su hrvatske institucije porobljene". Još žešća je bila reakcija predsjednika Republike Zorana Milanovića koji je poručio kako je Ustavni sud takvom odlukom izveo državni udar, ali i da ga treba ukinuti. O svemu je u Novom danu N1 televizije progovorio Mostov Nikola Grmoja.

On kaže kako je “stvarno iznenađen ovakvom akrobacijom Ustavnog suda”.

“Ovo je njihov politički kraj. Kad ste spremni izvesti ovakvu akrobaciju, koja nema veze ni s Ustavom ni s pravom. Kad ste u takvom strahu, radite početničke pogreške. Ova će u konačnici koštati i HDZ i ove suce. Ne znam gdje će se više moći pojaviti nakon ovoga. Građani moraju znati da smo mi već pobijedili. U Hrvatskoj su sve mjere ukinute prije nego u drugim europskim zemljama. U Hrvatskoj sada praktično nemamo mjera, a ni virusa, tako bi se dalo zaključiti. Ono što će im uvijek biti nad glavom će biti tih 400 tisuća potpisa i činjenica da su 400 tisuća ljudi proglasili budalama. Oni nisu rekli da smo mi ponudili nešto što je neustavno, nego da ti ljudi nisu znali što potpisuju. Ne čudi nas ovo, mi znamo tko sjedi u Ustavnom sudu”, kaže Grmoja.

Na pitanje što bi se promijenilo promjenom članka 17 i jesu li zaista doveli u zabludu ljude, Grmoja kaže da bi se o takvim stvarima moralo odlučivati dvotrećinski u Saboru. “Zato je Ustavni sud i srušio naša pitanja. U slučaju teškog ograničavanja ljudskih prava i sloboda, odluke se mora donositi u Saboru”, kaže Grmoja.

Dodaje i da je mislio da će Ustavni sud “izbjeći ovakvu sramotu i prepustiti Plenkoivću da to napravi”.

“Ustavni sud je samo simbol zarobljene države u kojoj živimo. Ja sam građanima i jutros poručio da ovo nije poraz, nego prilika da konačno shvatimo u kakvoj državi živimo, da se počnemo povezivati i da već najesen krenemo s akcijama kojima ćemo državu osloboditi klike koja ju je okupirala”, govori.

“Mi smo ovime dokazali da smo jedini stali uz narod, rame uz rame, da nismo samo govorili u Saboru nego smo pokušali mijenjati stvari kroz institucije. Ali su institucije trule, pokvarene i korumpirane. Jedina politička opcija koja brani pravo građana na referendumsko izjašnjavanje je Most”, kaže.

Most će, prema Grmojinim riječima, pokrenuti proceduru “zaustavljanja nove represije koja je moguća najesen”. “Pozivamo građane da nam se jave. A o kakvoj se inicijativi radi? Sigurno neću otkriti karte prvi dan nakon ove akrobacije i pomoći im da zaustave ono što namjeravamo”, kaže dodajući kako se razmatra mogućnost još jednog referenduma,

“Ustavni sud je parkiralište isluženih političara”, kaže Grmoja koji kaže kako takav Ustavni sud nema smisla.

Građanske inicijative

“Mi se sigurno ne bismo protivili referendumskoj inicijativi gdje bi građani prikupili potpise i išli to rušiti. Mi bismo podržali kad bi građani prikupili potpise. Ne bismo opstruirali volju građana, kakva god ona bila”, kaže na pitanje bi li Most podržao inicijativu koja bi promijenila Zakon o pobačaju.

Grmoja kaže kako treba mijenjati i Zakon o referendumu, ali u smislu da se liberalizira, a ne oteža, što, kako kaže, želi i ljevica i HDZ.

“Ne znam čemu referendum oko onoga što je Ustavni sud već zajamčio kao pravo. Ali kad me pitate bismo li mi kao vlast ikad opstruirali bilo kakav referendum, s kojim se i ne slažemo, moj odgovor je: Nikad. Tko sam ja da kažem drugačije? Ako narod na referendumu iskaže volju, tko sam ja da to ne prihvatim?”, kaže na pitanje bi li onda prihvatio da u Ustav uđe to da žene imaju pravo na zdravstvenu zaštitu koja uključuje prekid trudnoće u bilo kojem trenutku.

Grmoja je progovorio i o Mostovoj blokadi imenovanja Ćorušića za ministra zdravstva prije nekoliko godina, ali nije želio otkriti razloge zbog kojih je on bio neprihvatljiv Mostu. Prošlo je, kaže, previše vremena da bi se vraćao u tu priču, a razloge su već tada rekli onima koji su Ćorušića predlagali. Grmoja je, govoreći o ovoj temi, rekao i kako je Tihomir Orešković, za čije je dovođenje na premijersku funkciju, Ćorušić imao zasluga, bio najbolji hrvatski premijer, usprkos dojmu koji možda netko ima o njemu.

