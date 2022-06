Grmoja: Čini mi se da Plenković šalje signal Parizu, Berlinu ili Bruxellesu…

Podijeli:







Mostov Nikola Grmoja u Novom je danu komentirao novi stranački program HDZ-a, a dotaknuo se i obiteljske politike i programa Mosta.

Govoreći o saboru HDZ-a i predstavljanju programa Nikola Grmoja je rekao:

“Nismo vidjeli cijeli program, čudno je da je pušten u jedne novine naglasak baš na obitelj. Čini mi se da Plenković šalje signal Parizu, Berlinu ili Bruxellesu, a osim toga možda HDZ, budući da je koalicijski potencijal trenutno slab, šalje signal i prema određenim lijevim strankama. Zanimljivo je da se u programskom dokumentu, koji definira smjer stranke, ne govori o ključnim problemima – gospodarski problemi, obračun s korupcijom itd.”

Uspoređujući s Mostovim programom Grmoja je o politici prema obiteljima rekao:

“Obiteljska politika je jedna od najvažnijih u društvu, smatramo da je obitelj nukleus društva, definirali smo kao i Ustav što brak jest, a naveli smo i konrektne politike. Odredili smo obitelj, ali smo se posvetili konrektnim politikama. Sloboda je ključna vrijednost naše deklaracije. Bavimo se i političkim sustavom – moć odlučivanja se ne smije prebacivati s naroda na tehnokratska tijela, građani trebaju odlučivati.”

Na pitanje jesu li se u sklopu tih sloboda dotaknuli i sloboda i prava žena na pobačaj, Grmoja je istaknuo:

“Nismo se dotakli tog pitanja, ali smo se dotakli prava na priziv savjesti. On je sad u Hrvatskoj pod napadom, ali postavljam pitanje onima koji to napadaju, hoće li time biti narušena prava pacijenata. Mislimo da je priziv savjesti jako bitan, da svaki čovjek na njega ima pravo, to je temelj. Govorili smo o nepovredivosti života i fokusirali smo se na te slobode. Nitko ne može utjecati na bilo čiju savjest.”

Napomenuo je da postoje načini za rješavanje problema kad u jednoj bolnici svi liječnici imaju priziv savjesti, ali to je zadatak Ministarstva zdravstva.

Komentirajući “ukradeni referendum” Grmoja je rekao: “Društvena energija koja se ispuhala na referendumu možda će se preliti na ulice. Mislim da smo referendumom zaustavili veće nemire u društvu. Ali oni očito to ne žele. Ako građani neće moći kroz institucije reći svoj stav, naći će način.”

