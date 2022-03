Grmoja: Sram me opozicije koja ne zna iskoristiti ovu situaciju

Podijeli:







Nikola Grmoja iz Mosta komentirao je pad letjelice u Zagrebu i nepoznanice oko tog događaja kao i prijetnje ministrici regionalnog razvoja i EU fondova Nataši Tramišak.

Govoreći o padu letjelice u Zagrebu i nove informacije da ipak nije bilo eksploziva na njoj, Nikola Grmoja je rekao:

“Nije mi ništa jasno kao vjerojatno ni građanima. Trebali su sačekati završetak istrage pa onda upoznati javnost. Imali smo čak sastanak opozicije gdje je premijer kao gotovu stvar predstavio da je riječ o aviobombi. Rečeno je da je bila aviobomba od 120 kg, sa 40 kg eksploziva, analizirala se putanja i što se dogodilo. Petrov je odmah rekao da je sastanak PR potez vladajućih. Jedini odgovorni za sve su vladajući i oni moraju dati odgovore zašto su izlazili s informacijama dok traje istraga.”

Dotaknuo se i prijetnji ministrici Nataši Tramišak:

“Skandalozno je da ministrica u jednoj zemlji dobiva prijetnje, a da to ne prijavi predsjedniku Vlade i stranci, nego da s prijetnjama upozna javnost putem medija i da poručuje da će tražiti politički azil u Bruxellesu. To znači da je u Hrvatskoj nema tko zaštititi, nevjerojatno mi je to. A u HDZ-u se očito to shvaća kao normalno. Tko su ti ljudi koji joj prijete, jesu li povezani s Plenkovićem i zašto Plenković ne želi zaštititi ministricu u Vladi?”

Govoreći o inicijativama za opozivom ministara Grmoja je naglasio: “Sram me opozicije koja ne zna iskoristiti ovu situaciju.”

