Izvor: N1

Saborski zastupnik Mosta, Nikola Grmoja gostovao je u N1 Studiju uživo.

Najprije je govorio o promjenama izbornog zakona u BiH. Rekao je i kako je vidio da se piše da je “Most na Milanovićevoj liniji”, ali da je zapravo Milanović došao na njihove pozicije.

“Našli smo se oko BiH. On kritizira Vladu, mi smo oporbena stranka, mi se slažemo s mnogima iako ne zastupamo isto. On je došao na ono što Nino Raspudić tvrdi već 13 godina, a to je da Hrvatska mora iskoristiti sve mehanizme kako bi se pomoglo Hrvatima u BiH. Ako se Hrvate iskorijeni iz BiH, a očito da je to cilj međunarodne zajednice, ako kroz cijeli niz izbornih procesa imamo činjenicu da se Hrvate preglasava, onda ne znam kako drugačije to objasniti.

Ja postavljam pitanje svima koji kažu da će glasati za ulazak Finske u NATO, je li im važnije istrijebiti Hrvate iz BiH čak i po cijenu da Hrvatska blokira ulazak FInske u NATO. Treba jasno reći, mi nismo protiv ulaska Finske u NATO, nismo protiv širenja NATO-a, no ako je EU bitno širenje na sjever, zašto nije bitno širenje na jugoistok?”, pita se.

“Grlić Radman je trebao dati ostavku”

Rekao je i kako je Federacija nestabilna zbog nerješenog pitanja Hrvata u BiH te da ne zna kome je interes narušiti ionako krhki Daytonski sporazum i izazvati sukobe.

“Ja postavljam pitanje Vladi i hrvatsim političarima i međunarodnim akterima, zašto nam je važna sigurnost i stabilnost na sjeveru Europe, a ne u našoj okolini?”, kaže.

Kaže i kako ga ne zanima ni Zoran Milanović ni njegovi motivi, koju mogu biti krivi:

“Možda su stvarno takvi da je on generalo protiv širenja NATO-a, naši nisu. Možda su njegovi motivi da samo želi naštetiti Vladi Andreja Plenkovića, naši nisu. U Hrvatskoj izborni zakon svakako treba mijenjati, ali ovdje se radi da je izborni zakonu BiH protuustavan i tu su u problemu Hrvati u BiH”.

Tvrdi i kako je Gordan Grlić Radman trebao dati ostavku:

“On je davao obećanja da će svojim utecajem riješiti pitanje izbornog zakon u BiH, čak je najavljivao da Hrvati ne moraju na izbore ako će oni biti protuustavni, ali sada Dragan Čović kaže da će ići na zbore jer je svima jasno da taj bojkot nema smisla, ali oni su toliko najavljivali da će nešto napraviti i sada ih treba prozivati. Grlić Radman je nakon ovog neuspjeha hrvatke vanjske politike trebao dati ostavku. Ovo je nama ključni prioritet, pali su na testu i trebaju snositi posljedice”, veli.

“Jedino rješenje su novi izbori”

U nastavku je komentirao i rekonstrukciju Vlade, kaže kako je Vlada u cijelosti trebala otići nakon svih afera. “Jedini odgovoran je Plenković i jedino ješenje su novi izbori gdje će građani odlučiti kome žele dati povjerenje”, kaže i dodaje:

“Ja u Mostu vidim niz osoba koji imaju i kapacitete i sposobnosti. Hrvatski građani će odlučiti, ali ako gledate duele Plenkovića i naših zastupnika u Saboru, ne vidim da je Plenković ijedan dobio. Mi želimo izbore da građani odaberu”.

Ja ih zovem Plenkovićeva korumpirana struktura.

Istaknuo je i kako misli da se radi o puno većem kriminalu nego što je dokazano kad se radi o HDZ-u.

“Ljestvica korupcije je jedina na kojoj dobro stojimo, nogomet i korupcija nam dobro idu”. Govorio je i o Borisu Miloševiću, rekao je kako mu se čini kao pristojan čovjek koji nije od korupcije.

“Logično je da ga Pupovac brani jer je svjestan da ga je on uvalio u probleme. Ja ću sigurno gurati pitanje izbora tri zastupnika SDSS-a. Milorad Pupovac želi povlašteni položaj za sebe i stranku, a ne za sve Srbe u Hrvatskoj”. Također, dodaje kako je ovo trgovačka većina u kojoj nije toliko bitno tko je Srbin, a to Hrvat nego to što pune džepove na račun građana.

“Referendum je važan za zaštitu sloboda i prava građana”

Naposljetku je govorio o Mostovom referendumu, za koji mnogi kažu da više nema smisla jer su sve smjere ukinute.

“Za nekoliko dana Ustavni sud treba donijeti odluku oko naših referendumskih ptianja. Ne vidim kako mogu srušiti pitanje o izmjeni zakona. Ako Ustavni sud sruši ovo ustavnotvorno pitanje to će biti presedan i morat ćemo poduzeti potrebne korake. Neka razmisle ovi na Ustavnom sudu što bi im se moglo dogoditi ako tako odluče.

Nemam problema s time da to shvate kao prijetnju. Mnogi govore da naš referendum nije relevantan više, a imamo najave iz EK da će se ići u smjeru još većeg procjepljivanja građana, čak se ponovno najavljuje procjepljivanje djece, ne znam zašto jer se pokazalo da korona nije opasna za djecu, tako da mislim da je referendum važan kako bismo zaštitili prava i sloboda građana”, zaključuje.

