Izvor: N1

Nikola Grmoja iz Mosta gostovao je u Newsroomu. S obzirom na to da je i sam profesor, Grmoja je komentirao intervenciju Sanje Musić Milanović, predsjednikove supruge.

Kaže da su veliki pritisci na profesore i učitelje, posebno zadnjih tjedana školske godine.

“Ovdje imamo slučaj gdje se prva dama nije mogla pomiriti s tom lošijom nešto ocjenom, iako je vrlodobar jako dobra ocjena iz matematike, tako da imamo taj mail. Gledam reakcije ljudi i mislim da će većina biti na strani Sanje Musić Milanović jer većina roditelja smatra da su učitelji i profesori ti u kojima je problem, a da je njihovo dijete obično genijalno”, kazao je Grmoja.

Smatra da uunatoč ovom slučaju neće biti neke veće štete za samog predsjednika RH Zorana Milanovića. Govoreći o samom obrazovnom sustavu, navodi da je velik problem i to što se više fokusiramo na ocjene umjesto na znanje.

FBI je organizirao simpozij u Budimpešti na kojemu je sudjelovao i Grmoja.

“To je bio poziv američkog veleposlanstva, ja sam i predsjednik antikorupcijskog vijeća. Bila je jedna vježba gdje smo na temelju jedne izmišljene zemlje i jednog izmišljenog slučaja u politici učili istražne tehnike – koje tehnike primijeniti”, kazao je Grmoja i dodao:

“To je više bilo za naše djelatnike PNUSKOK-a i suce. Bilo je korisnije za te operativce, a meni kao političaru bilo je zanimljivo vidjeti kako se i naše službe i naš represivni aparat pa to tog američkog sustava bore protiv korupcije.”

Dodao je da je to bilo zanimljivo iskustvo. Kaže da su se neki uznemirli oko toga te da je ministar Grlić Radman zvao hrvatsku ambasadu.

“Zvao je hrvatsku ambasadu u Budimpešti, otkud Grmoja tamo, što se događa. To je smiješna situacija, nije to ništa posebno, ali očito je njih to jako uznemirilo”, kazao je.

