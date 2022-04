Grmoja: Ako Kapulica negativno odgovori na ova pitanja, povlačim se iz politike

Podijeli:







Izvor: N1

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja oglasio se na Facebooku povodom posljednjeg istupa HDZ-ovog Marija Kapulice, koji je u današanjem N1 Newsroomu izazvao sve mostove saborske zastupnike.

Nikola Grmoja objavio je šest pitanja te poručio da će se ispričati HDZ-u i povući iz politike ako odgovori Marija Kapulice budu negativni.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Smiješni Kapulica koji je do grla umočen u aferu JANAF se obvezao javno i pred kamerama odgovoriti na pitanja vezana uz Klub u Slovenskoj 9 i aferu JANAF misli da će plaćanjem poligrafskih testiranja pobjeći od suočavanja s istinom.

HDZ polako preuzima manire Aleksandra Vučića koji na sve prozivke oporbe u Srbiji odgovara plaćenim poligrafskim testiranjima.

Kapulici poručujem da može platiti tisuće testiranja i odraditi ih daleko od očiju javnosti, ali od pitanja na koja treba odgovoriti javno pred kamerama neće pobjeći.

A pitanja glase:

1. Je li kumstvom povezan s Goranom Puklinom koji je čuvao više od 4 milijuna kn iz kluba u Slovenskoj 9 u svom stanu, a koje su pripadale Draganu Kovačeviću.

2. Jesu li točne informacije da je nakon Puklinova uhićenja USKOK u Puklinovu mobitelu pronašao niz poruka među kojima su i one upućene Mariju Kapulici na temelju kojih je Uskok proširio optužnicu za novu točku optužbe kojom se tereti Kapuličinog kuma Puklina da je tvrtci Fleksbit ( čiji je Puklin bio prikriveni vlasnik) u suradnji sa Željkom Fadljevićem namjestio posao nabave softvera za online klađenje koje je Hrvatska lutrija platila navedenoj tvrtci ukupno 8,29 milijuna kuna.

3. Jesu li točne informacije da su uskokovi istražitelji pronašli u mobitelu Gorana Puklina WhatsApp poruku koju je 22. rujna 2019. Puklin poslao svojem prijatelju i kumu Mariju Kapulici, predsjedniku Zajednice utemeljitelja HDZ-a, a u kojoj tvrdi da je on predložio predsjedniku Uprave HL-a Mariju Musi da Fadljevića postavi na direktorsko mjesto u HL-u.

4. Je li točno da je iz navedene poruke jasno da je o postavljanju Fadljevića na direktorsko mjesto u Hrvatskoj lutriji Puklin SMS porukom obavijestio Kapulicu i da navedena poruka glasi ovako: “Onaj Željko Fadljević (jednom sam ti ga doveo u ured i jednom smo bili na ručku, kod Muse je direktor nabave po mojoj preporuci, ja ga znam dok smo još skupa radili u Dalekovodu.”

5. Je li imao ikakvog utjecaja na zapošljavanja u Hrvatskoj lutriji?

I najnovija informacija koja dodatno inkriminira Kapulicu a glasi:

6. Je li njegov sin Mislav Kapulica radio u tvrtki njegova kuma i osumnjičenika Puklina koja je dobivala poslove s Hrvatskom Lutrijom, a u koju je Puklin namjestio Fadljevića da tvrki Fleksbit namješta poslove?

Ako su odgovori na ova pitanja negativni ne samo da ću se povući iz politike nego ću se ispričati javno HDZ-u. A ako su pozitivni ne samo da Kapulica mora iz politike i na razgovor s DORH-om i USKOK-om nego iz politike mora i Plenković koji je tako kompromitiranog čovjeka postavio za svog savjetnika!

Svi ovi udari posljedica su straha jer će Most uskoro biti ključan za sastavljanje Vlade, a ja neću kao 2015. odbiti mjesto ministra policije!”

Podsjetimo, Kapulica je danas u programu N1 otkrio da je ponovio poligrafsko testiranje, ovaj put kod Romea Vrečka, a izrazio je spremnost za odgovaranje i na ostale optužbe Nikole Grmoje, pritom izazivajući ostale mostovce na sličnu okladu kakvu je imao i s Grmojom.

“Ako se nađe zastupnik Mosta koji je spreman u javnosti iznijeti tvrdnju da imam veze sa zapošljavanjem Željka Fadljevića u Hrvatsku lutriju, ja ću se podvrgnuti poligrafu. Ako se pokaže da lažem, otići ću iz politike, ali ako se pokaže da laže taj koji ponavlja tvrdnju Nikole Grmoje, on mora otići iz politike. Po drugom pitanju, ako se pokaže da imam ikakve veze s novcem pronađenim kod Puklina, ja ću otići iz politike, ali ako se pokaže da nemam, onda će i taj idući zastupnik Mosta otići iz politike. Spreman sam ići do zadnjeg zastupnika Mosta u Saboru. Samo što ćemo nakon što odgovorim na Grmojina pitanja zamijeniti uloge i ja ću postavljati pitanja zbog kojih će oni ići na poligraf. Mislim da je to pošteno”, rekao je Kapulica.

