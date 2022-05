Podijeli:







Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman dao je izjavu za medije i osvrnuo se na pismo predsjednika Milanovića NATO-u, kao i njegove izjave.

Ministar kaže da “predsjedniku doista nije lako, a da mu nije možda ni dobro ponekad”.

“On tu liježe uvijek i ustaje u mislima na Vladu, na HDZ, posebno na premijera, ministre i naravno na svakoga onoga tko ne plješće njegovom prostom uličnom vokabularu i uvredama. To pismo koje je krotkog karaktera, ako ste ga čitali, je jedan totalni kopernikanski obrat, zaokret. I zapravo demantira i govori o tome koliko je nepotrebna bila njegova halabuka, koliko su nepotrebne bile njegove poruke i vrijeđanja u javnom prostoru tih zemalja aplikantica, dakle Švedske i Finske. Zemalja koje su nas priznale prije trideset godina, zemlje s kojima uživamo i pokazujemo solidarnost jer to su zemlje članice Europske unije – visokodemokratske zemlje, visokih standarda”, rekao je Grlić Radman.

Pokazao je njegovo pismo i rekao da su ga pisali njegovi suradnici te da točno prepoznaje i rukopis.

“Ono je krotko i jednostavno. Tu nema nikakvog otpora. Kao da je to rezultat nekakvog straha, bojazni da već kad je na unutarnjepolitičkom planu stvorio jako puno oponenata zbog retorike koja, mogu vam reći kao hrvatskom građaninu, je jako puno naštetila, srozala dignitet predsjednika”, smatra.

Predsjednik države bi, kaže ministar, trebao biti jedna moralna veličina.

“Morao bi biti primjer, paradigma, uzor jednog uljuđenog ponašanja, dijaloga i kulturnog ophođenja. To je nečuveno u međunarodnoj zajednici da se predsjednik može služiti takvim rječnikom. Ako ste slušali, meni je čak vjerujte mi i neugodno nabrajati sve ono što je on rekao i što je rekao švedskom europarlamentarcu. Šteta koju radi predsjednik, to doista nije normalno. On svojim djelovanjem svaki dan pali žigicu i stavlja na suho sijeno”, kazao je.

Grlić Radman misli da Milanović zavađuje hrvatski narod i to ne samo politički nego i na etničkom prostoru u BiH gdje je, kako kaže, hrvatski narod autohton.

“Ruši ustavnopravni poredak Hrvatske ignoriranjem važnosti tih institucija – Ustavnog suda, a čak možda u nekom trenutku i Hrvatskog sabora. Pokazuje tendencije prema autokratskom režimu ili da su mu možda uzor neki bivši predsjednici totalitarnih režima. Ovo što je učinio prema Švedskoj i Finskoj išlo je najviše na ruku Putinovom režimu. Pokazuje podršku Putinovom režimu što je zapravo nečuveno”, poručio je inoministar.

