Izvor: N1

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman osvrnuo se na izbore u BiH te intervenciju visokog predstavnika u izborni zakon BiH. Poručio je da su nezadovoljni ponovnim preglasavanjem Hrvata, ali da su zadovoljni novim izmjenama.

“Bez obzira na ukupnu mobilizaciju hrvatskog glasačkog tijela, izbori su donijeli neke promjene, ali izražavamo opet naše nezadovoljstvo zbog preglasavanja Hrvata koje dugoročno šteti institucionalnoj stabilnosti i budućim odnosima u BiH. Gospodin Komšić je izabran već četvrti put glasovima bošnjačkog naroda, a vodi se kao hrvatski član Predsjedništva. To će i dalje ostati teret i mrlja u našim odnosima”, ocijenio je ministar.

Izrazio je zadovoljstvo zbog promjena izbornog zakona koje je donio visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt.

“To je isto tako uspjeh ove Vlade na čelu s Andrejem Plenkovićem. Sve ono što smo radili proteklih mjeseci, Schmidt je prepoznao. On je naravno razgovarao sa svima, a mi smo mu nastojali pokazati mu preglasavanje”, rekao je Grlić Radman.

“Milanović naštetio Vladinim naporima”

Međutim, dodao je da im je retorika predsjednika RH otežala u nastojanjima da visokom predstavniku pojasne problematiku Hrvata u BiH.

“Nažalost, jako je puno i predsjednik države naštetio određenim procesima koji su se mogli odviti i povoljnije, zbunjujući jednako i visokog predstavnika, ali i sve aktere u BiH. Mislim da su i njegove izjave pridonijele radikaliziranju političke scene u BiH pa i činjenici da je gospodin Komšić dobio nekoliko desetina tisuća glasova vjerojatno zahvaljujući i toj njegovoj retorici.

Ističe da je važno da je svaki Hrvat u BiH glasao za hrvatsku predstavnicu Borjanu Krišto.

“Sada je ključno da svi politički akteri nastave razgovarati kako bi osigurali daljnju ravnopravnost triju konstitutivnih naroda. Tu je važno i da su druge zemlje podržale odluku Christiana Schmidta”, rekao je spomenuvši SAD i Veliku Britaniju.

Ponovno se vraćajući na pitanje Milanovićeve retorike, Grlić Radman je dodao:

“Otežao nam je na način da je uvjetovao primanje Finske i Švedske u NATO savez time da se riješi izborni zakon. Otežao je i na način da je visokog predstavnika vrijeđao. Pristup mora biti uljudan.”

“Važno je da Hrvati nisu gurnuti u političku ropotarnicu. Bez HDZ-a se ne može formirati vlast. Hrvati su mogli biti još više obespravljeni. Bez Hrvata i njihove političke participacije ne može biti niti BiH. O tome smo stalno govorili i Christianu Schmidtu koji je sada postupio u interesu. On je zbog toga i tamo”, rekao je Grlić Radman.

“Komšića smo već izolirali”

O prijedlogu Mosta da se Komšić proglasi personom non grata, kaže da oni galame o nečemu o čemu nemaju pojma.

“Oni uglavnom viču i galame, a kada to ne rade onda spavaju i nigdje ih nema. Jeste li ih vidjeli, jesu li nešto učinili, bili u BiH? Barataju terminima o kojima nemaju pojma. Zar oni ne vide da je gospodin Komšić sve ove godine bio to sve skupa. Nitko nije s njim razgovarao, nitko ga nije uzimao kao legitimnog sugovornika. On je izabran prema izbornom zakonu, ali on nije legitiman”, kazao je ministar odgovarajući na novinarska pitanja.

Na pitanje znači li to da je Komšić bio već dosad persona non grata i da će biti i u budućnosti, Grlić Radman je odgovorio s protupitanjem – kako vama to izgleda?

“Jeste li vidjeli ikada susret premijera s gospodinom Komšićem? Jesam li ja ikada bio s njim? Ne znam je li predsjednik Milanović. To govori da gospodin Komšić ne može biti sugovornik i partner”, pitao je.

