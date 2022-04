“Grlić Radman je najgori šef diplomacije dosad, gori je ministar i od Banožića”

Podijeli:







Izvor: N1

Politički analitičar Karlo Jurak komentirao je za N1 Newsroom krizu vlasti u Splitu, ali i rekonstrukciju Vlade koja bi se uskoro trebala dogoditi.

Smatra da je Ivica Puljak, gradonačelnik Splita u ostavci, otišao predaleko da bi sada reterirao.

“Bilo bi to sada vrlo neozbiljno. Mislim da računa da će na ponovljenim izborima dobiti više glasova i ojačati svoj legitimitet. Drugo čemu se nada jest da će se raspustiti Gradsko vijeće i da će njegova stranka dobiti više vijećnika”, kazao je Jurak.

Dodao je da je raspuštanje Vijeća upitno jer je kod mnogih vijećnika prisutan strah da neće vidjeti novi saziv.

“Puljak se odlučio igrati na kocku, ali i u slučaju da se Vijeće ne raspusti, te ako Puljak dobije uvjerljivije nove izbore, onda može s tim legitimitetom mahati pred vijećnicima i govoriti da su građani potvrdili što su radili”, rekao je Jurak.

Ukazao je da je obično tako da kada dođe do izvanrednih izbora, kazni se one koji se smatraju odgovornima što je do njih došlo.

“Puljak će htjeti pokazati da on nije odgovoran, nego oni koji ga napadaju”, kazao je Jurak.

Ističe da je Puljak u prednosti pred bilo kojim kandidatom.

“Jedini ozbiljan protukandidat može mu doći iz HDZ-a u slučaju da kandidiraju nekog sličnijeg Puljku”, rekao je Puljak.

Rekonstrukcija Vlade

Gordana Grlića Radmana vidi kao najlošijeg ministra zbog čega se čudi što se ne spominje da bi ga se moglo zamijeniti.

“Aposlutno nanosi štete. Mislim da je najgori šef diplomacije dosad i najgori ministar u sadašnjoj HDZ-ovoj Vladi, gori je i od Banožića”, rekao je.

O opciji da Davor Filipović zamijeni Tomislava Ćorića, rekao je:

“Kada bih birao između Ćorića i Filipovića, izabrao bih ipak aktualnog ministra jer mislim da ipak bolje kuži taj resor. Možemo kritizirati njegovu politiku, ali on nije nesposoban ministar.”

Smatra da je više realno nego što nije da će smijeniti Banožića.

“Otpao bi u onom smislu kao najslabija karika, a može se opravdati kao osvježenje. Stavljajući Božinovića na tu poziciju, ne morate tražiti alibi za Banožića. Kažete da se ministar Božinović pokazao kao dobar upravljač velikim sustavima, jer on to jest”, rekao je.

