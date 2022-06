Greenpeaceov brod u Šibeniku otvorio svoje palube posjetiteljima

Podijeli:







Izvor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Na šibenskoj rivi privezan je Greenpeaceov brod, treći Rainbow Warrior, koji je u četvrtak otvorio vrata za posjetitelje.

Prvi je nastradao 1985. u vodama Novog Zelanda, kada je prosvjedovao protiv nuklearnih testiranja.

Francuski ronioci napali su ga torpedima i potopili, pri čemu je poginula jedna osoba, fotograf Fernando Pereira. Greenpeace je tada dobio odštetu i kupio novog “Ratnika” kojega su 2011. prenamijenili u bolnicu i poklonili ga Bangladešu.

Taj koji je privezan na šibenskoj rivi prvi je Rainbow Warrior koji je naručen, dizajniran i sagrađen isključivo za Greenpeace. Specifičnog je izgleda koji je, u prvom redu, uvjetovan heliodromom na krmi, kao i hangarom gdje se helikopter “parkira” kad mu se skinu elise. Također, brod ima i dva 55-metarska jarbola.

“To je zapravo jedrilica”, rekla je Nizozemka Hettie Geenen, kapetanica Rainbow Warriora.

“Ta ogromna jedra su plod naših nastojanja da napravimo što ‘zeleniji’ brod. Plovimo na jedra gotovo 70 posto vremena, a dijelom na električnu energiju i dizel. Da, trošimo i dizel, ali tako je to kad plovite na duge distance. Uvijek razmišljamo o boljim opcijama, poput metanola i hidrogena, ali vrijeme za tu tehnologiju još nije došlo. Nadam se da će doći brzo”, rekla je Geenen, s kojom su novinari pričali na komandnom mostu.

Pitka voda na brodu dobiva se od morske vode što je, reći će Hettie Geenen, već uobičajena praksa na mnogim brodovima. More se za potrebe recikliranja skuplja najmanje 12 milja od obale.

Rainbow Warrior je dugačak 62 metra, a može primiti 32 osobe. Uglavnom se to dijeli na 16 članova posade i 16 aktivista ili znanstvenika. U Hrvatskoj su treći put, s tim da je kapetanici Geenen ovo drugi posjet.

“Teško mi je reći je li Hrvatska počela razmišljati više ‘zeleno’ od našeg prethodnog posjeta. Ali vjerujem da ta svijest raste, jer je već svima očito da se klimatske promjene događaju. Inače, vaša obala je fantastična, oduševljeni smo koliko puno jedriličara ima i koliko ih vaša zemlja privlači. Nažalost, mi smo ovdje poslom, nemamo previše vremena uživati”, dodala je.

Rainbow Warrior će biti otvoren za javnost i razgledavanje do 4. lipnja u smjenama od 9 do 11 i od 17 do 20 sati. Aktivisti Greenpeacea će promovirati peticiju europske građanske inicijative (European Citizens’ Initiative – ECI) kojom se želi zabraniti oglašavanje fosilnih goriva i sponzorstva povezana s njima. Treći posjet Rainbow Warriora Hrvatskoj ujedno je i prilika da se obilježi deseta godišnjica Greenpeacea u Hrvatskoj.

U Šibenik je uplovio dva dana nakon prosvjeda ispred tankera SCF Samotlar u Srednjem Jadranu gdje su protestirali zbog prevoženja ruske nafte u luku Omišalj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.