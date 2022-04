Grbin: Beroš ima posla s USKOK-om umjesto da se bavi reformom zdravstva

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin prozvao je u petak ministra zdravstva Vilija Beroša da nije napravio nikakve stvarne reforme za rješenje problema u svom resoru, a kao jednu od najgorih posljedica toga naveo je mogućnost da se zdravstvo privatizira, protiv čega će se SDP boriti svojim prijedlogom reforme.

“Beroš u svom resoru nije napravio nikakve stvarne reforme da bi riješio probleme. Jedna od najgorih posljedica lošeg sustava je činjenica da bi se zdravstvo moglo privatizirati, što će dovesti do polarizacije društva na one koji si mogu to priuštiti i one koji ne mogu. SDP će se protiv toga oštro boriti svojim prijedlogom reforme zdravstva”, priopćio je Grbin.

Napomenuo je da su iz njegove stranke, lani u vrijeme donošenja državnog proračuna, upozoravali na goleme dugove u zdravstvu, da bismo danas opet bili u situaciji da država duguje oko pet milijardi kuna za lijekove, a bolnicama prijeti isti scenarij kao i lani.

Ustvrdio je da su se od početka 2021. u Ministarstvo zdravstva “upumpale” milijarde kako bi se sanirali dugovi, koji unatoč tomu nisu prestali rasti jer Vlada, naveo je, nije napravila baš ništa da zaustavi njihov rast, već je smanjila stavku koja se odnosi baš na zdravstvo.

Grbin je upozorio i da je pandemija na površinu izbacila brojne probleme zdravstva, od velikog broja oboljelih i malignih bolesti, do činjenice da zdravstveni sustav nije jednako dostupan svim građanima, a sad kad pandemija popušta, dodao je, suočit ćemo koliko je zdravstveni sustav neučinkovit za pacijente i građane, a zdravstvena skrb nedostatna.

Umjesto da se bavi reformom, Beroš ponovno ima posla s Uskokom

Iz SDP-a stoga, istaknuo je, ukazuju da Vlada sustavu pristupa nerealno i ne gradi održivu zdravstvenu skrb za sve, ali i na to da ministar Beroš, umjesto da se bavi reformom, ponovo ima posla s Uskokom “koji češlja njegovo Ministarstvo zbog sumnje da su pojedini poslovi s tvrtkom CUSPIS preplaćeni i zbog potencijalnog sukoba interesa”.

Uskok, dodao je, istražuje i nabavu uređaja za zračenje od 11,2 milijuna kuna, za kojeg se isto sumnja da je preplaćen.

“Više smo puta govorili da zbog dugova u zdravstvu, obustave lijekova bolnicama i kaosa u sustavu koji traje godinama, ministar zdravstva mora otići”, poručio je Grbin te istaknuo da Beroševa nesposobnost da zdravstveni sustav učini funkcionalnim nije isključivo njegova, već i stvar premijera Andreja Plenkovića koji ga brani.

