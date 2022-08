“Građani se ne moraju bojati što se tiče opskrbe plinom, cijene su druga priča”

Podijeli:







Energetski analitičar Igor Grozdanić gostovao je u Novom danu i komentirao stanje na tržištu energenata.

“Nema mjesta panici, situacija je takva kakva je. Nažalost, nismo dovoljno cijenili energente i dogodilo se to što se dogodilo. Kriza je doživjela vrhunac krajem prošle godine, no nastavila se zbog sukoba u Ukrajini”, rekao je Grozdanić.

Kaže da je “nemoguće da naftni derivati padaju usred ljeta, jer potražnja raste”.

“Nafta je ispod 100 dolara po barelu i za to možemo zahvaliti američkoj administraciji, što je dobro i za inflaciju”, rekao je.

Osvrnuo se na stanje sa zalihama plina. “Što se tiče Hrvatske, mi smo u dobrom položaju zbog LNG terminala. On je jedan od najvećih uspjeha hrvatske energetike i gospodarstva. S druge strane, nemamo toliko veliku potrošnju prirodnog plina. Građani se ne moraju bojati što se tiče opskrbe, no cijene su druga priča”, rekao je.

Kako navodi, sušna je godina i hidroelektrane proizvode manje električne energije. “Ta se energija mora nadomjestiti, a to će biti uglavnom iz uvoza. Ipak, mislim da neće biti problema poput redukcija. Mislim da bez potrebe strašimo građane”, rekao je.

“Treba nam novi model”

Tvrdi da se “previše šuška o redukcijama”. “HEP je potrošio puno novca za opskrbu. Trebamo se pripremati, ali ne treba sijati paniku. Imamo dovoljno struje i cijene su prihvatljive”; rekao je.

Kaže da Hrvati “baš i ne štede, a ovo je možda dobra prilika da krenemo s uštedama”. “Oni koji mogu, neka se prebace na obnovljive izvore energije”, rekao je.

Tvrdi da nam je potreban novi model potrošnje.

“S jeftinom energijom hlade se apartmani tijekom ljeta, što stvarno nije u redu. Ono što Dalmaciji ide na ruku je mogućnost izgradnje solarnih ploča. Za Hrvatsku, koja je osunčana od Osijeka do Pule, solarne ćelije se itekako isplate. To je nešto što jedna obiteljska kuća može otplatiti nakon pet godina, nakon čega imate energetsku neovisnost. Država bi to trebala poticati”, rekao je.

