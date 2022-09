Podijeli:







Bit će teško provediva odluka zagrebačke gradske vlasti da građani sami financiraju izgradnju bokseva u koje bi se smještale kante i kontejneri za otpad. Ideja je da u glavnome gradu više ne gledamo razbacano smeće po ulicama nego da kante budu pod ključem, ali građani kažu da za to nemaju novca i očekuju da grad omogući sve potrebno kako bi se od 1. listopada moglo krenuti s novim sustavom odvajanja otpada.

Više od tisuću građana na istoku Zagreba već je prikupilo potpise – ne žele iz troškova pričuve financirati izgradnju bokseva za otpad što od njih traži grad.

“Jednoglasno više od 1000 potpisa imamo i jednoglasno su podržali naš zahtjev da se zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada na području Mjesnog odbora Bruno Bušić vrši putem podzemnih spremnika koja je ujedno i najjeftinija opcija u našem kvartu, a koja bi i za Čistoću kao davatelja usluga imala vrlo pozitivne ekonskome učinke”, kaže Marinko Blažević, predstavnik suvlasnika.

Grad će podzmene spremnike graditi u centru i to na teret proračuna. Baš danas je počela gradnja prvog takvog, a do početka listopada bit će ih još nekoliko. No, novca za polupodzmene spremnike u drugim dijelovima grada nema.,

“Ja razumijem da građani bi htjeli da njihovi spremnici koji su sada na javnoj površini postanu polupodzemni i da to grad plati. Grad to ne može platiti. Kao prvo, grad to ne može platiti”, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Zato grad očekuje da građani sami plate postavljanje privremenog rješenja dok se novac ne pronađe, a to su boksevi za kante i kontejnere.

Predstavnik suvlasnika Muriz Tirić kaže: “To je ipak na javnoj površini, mi njima ne možemo uvjetovati šta će oni raditi tu, ali tražimo da se iz sredstava pričuve to ne radi.”

Građani, posebice oni stariji ne znaju kako bi mogli financijski izdržati povećanje pričuve.

Pravni stručnjaci kažu da bi se moglo raspravljati i o zakonitosti odluke kojom se od građana traži da sami financiraju bokseve.

Odvjetnik Albin Hotić kaže: “Ukoliko bi suvlasnici bili primorani na javnim površinama ili na površinama koje nisu u njihovom vlasništvu, ne pripadaju zgradi, graditi neke objekte ili ulagati u njih tada se postavlja pitanje da li je to moguće iz sredstava pričuve. Ukoliko bi svaki stanar dao neke posebne novce koji bi se za to izdvojili, onda bi to bilo u redu, ali iz pričuve, mislim da bi to bilo protuzakonito.”

Tako da bi se o zakonitosti ove odluke, kaže Hotić, moglo odlučivati na Upravnom sudu.

