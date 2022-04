Grad Zagreb zabranjuje držanje stoke u Jakuševcu, ljudi su bijesni

Podijeli:







Izvor: Marko Prpic / Pixsell

U zagrebačkom Jakuševcu vrije. Gradska zagrebačka vlast odlučna je provesti staru odluku prema kojoj se stanovnicima Jakuševca zabranjuje držanje stoke.

Poljoprivrednici se tomu oštro protive, uzgoj stoke i svinja mnogima jedini izvor prihoda, ali i obiteljska tradicija. S druge strane gradsku vlast stočari upozoravaju na nesnosan smrad odlagališta otpada u svom naselju i rezolutno kažu: krave i svinje mogu s njihovih gospodarstava tek kad grad zatvori i sanira smetlište.

Prije nego što ujutro krene u staju, Josip Bedeković iz Jakuševca pogleda u brdo smeća, javlja HRT. Ono raste kao gljiva poslije kiše pa mu se čini da je svakim danom sve bliže njegovoj obiteljskoj kući.

“To je neopisivi smrad”, kaže.

Smrad koji, tvrdi Josip, utječe na zdravlje. U njegovoj kući gotovo svi boluju od astme.

“Od nas petero imaju dva sina, žena i ja. Još nemaju, hvala Bogu, snaha i malo unuče. Rekao sam – neka mi unuče dobije astmu, e netko će mi to platiti – nema cijene ni straha”, kaže Josip.

Više od pola stoljeća Josip živi isključivo od poljoprivrede. Baš kao i njegov otac, djed, pradjed, ali i sin. No, uskoro stoku i svinje više neće smjeti uzgajati. 700 godina staro selo Jakuševec danas je dio Zagreba, a novi susjedi i gradska vlast držanje stoke i svinja ne dopuštaju.

“Kao ljude to nas povređuje jer oni koji su došli tu prije 10, 20 ili manje godina žele nas žele zbrisati sa zemlje, a ovaj gradonačelnik drži im štangu”, kaže Josip.

“Kako smeće ne smrdi, a smrdi ovih par krava?”

Svima koji drže stoku grad je poslao rješenja da je moraju ukloniti. Josipov susjed Mijo Glavić to odbija učiniti jer su mu krave i svinje jedini izvor prihoda. No, gradske birokrate to, kaže, ne zanima pa mu je komunalni redar već poslao kaznu.

“To je 500 kuna. I sad me prošli tjedan zvao, da, ako nisam maknuo životinje, ide 10 i 20 tisuća kuna ili sudski nalog da će izmjestiti životinje o našem trošku”, kaže.

“To je tragično. U ovoj situaciji kad čitav svijet strepi i suočava se s glađu, što će biti ne znamo ni sutra, a kamoli za godinu dana, potpuno je suludo u ovoj situaciji ići zatvarati OPG-ove”, kaže Ratko Bedeković, ekološki aktivist iz Jakuševca.

Jakuševčani su izvan sebe. Smatraju da je gradska vlast pokvarena i dvolična jer primjenjuje dvostruke kriterije.

“Kako nekome milijuni kubika smeća, kompostana, drobilica 200 metara odavde, ne smrdi tom Novom Zagrebu, a smrdi ovih par krava”, kaže Josip.

Iz Službe za informiranje Grada Zagreba kažu: Odlukom o komunalnom redu propisano je da na području Grada Zagreba nije dopušteno držanje domaćih životinja, osim na područjima koja su određena Naredbom o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja.

“Iako je u ožujku 2012.g. donesena Naredba, sukladno kojoj nakon 31. prosinca 2012. godine više nije dopušteno držanje domaćih životinja u Jakuševcu, višekratnim izmjenama Naredbe omogućeno je držanje domaćih životinja na tom području sve do 31. prosinca 2020. godine. Nakon navedenog datuma mogućnost držanja domaćih životinja više nije produžena”, kažu iz Službe za informiranje.

“Od čega ću živjeti?”

Gradska odluka o zabrani uzgoja stoke ne odgovara ni obitelji Vodopijak. Hrane 20-ak krmača. Od prodaje mesa žive, plaćaju račune.

“Ja godinu dana ne mogu funkcionirati. Ja sam pod teškim terapijama. Oni mene tjeraju s moje djedovine, da se ne mogu probuditi mirno, leći mirno, 24 sata ja moram ovo slušati. Od čega ću živjeti? Hrvatski branitelj, nikakva primanja, što je meni ova moja država dala? Gdje je pravda i pravo?”, pita se Renata Vodopijak u suzama.

Jakuševečki eko aktivist smatra da su problemi počeli prije 20-ak godina kad je gradom vladao SDP.

U vrijeme dok je bio gradonačelnik gospodin Bandić i dok je on bio član tog istog SDP-a, tu se nije vodilo računa o posljedicama, nego samo koliko će grad novca ubrati za komunalne doprinose, da se izgradi što više kvadrata, kaže Bedeković.

Kako to izgleda na terenu, najbolje zna Dubravka Bedeković.

“Ja sam jednostavno jedne večeri zaspala u poljoprivrednom zemljištu, a probudila u građevinskom”, kaže.

Njezinu farmu s 250 svinja doslovno su preko noći okružile stambene zgrade.

“Meni je žao ovih stanara, ali kad netko kupuje stan valjda otvori prozor i gleda okolinu”, kaže Dubravka Bedeković.

Kaže, kako je prije gradnje upozoravala mjerodavne da farma i zgrade ne idu skupa, ali nitko nije mario. A kad su prvi stanari stigli, život joj se pretvorio u pakao.

“Ne daj Bože da odvedem krmaču iz jednog u drugi, jer ima različiti stupanj kad se oprasi i vraćamo je u ove veće bokseve, e onda se odmah na društvenim mrežama pojavi moja slika gdje piše da vodim krmaču u šetnju i takve stvari. A da ne pričam o tome da nam ljudi prolaze cestom, tako valjda odgajaju djecu, ti novi stanari, pa se primaju za noseve – kao, tu smrdi”, priča Dubravka Bedeković.

“Kako to da u Austriji stoka ne smrdi?”

Rješavanje situacije s poljoprivrednicima s područja Jakuševca traje od 2013. godine kada su započeti sastanci s držateljima životinja u svrhu iznalaženja rješenja te je tada poljoprivrednicima ponuđeno da Grad Zagreb pronađe zemljište i da im kroz potpore pomogne pri dobivanju dozvola te izgradnji novih farmi, kažu iz Službe za informiranje Grada Zagreba. U tom trenutku ponuđeno je odbijeno od strane poljoprivrednih gospodarstava, dodaju.

Mladi Havidić Ivica, koji je, kaže, bez lipe poticaja, subvencija, kredita, podigao svoje poljoprivredno gospodarstvo, pita se kako to da mnogo bogatijoj i razvijenijoj Austriji stoka ne smrdi.

“Štala pored škole. I ta škola uzima njihove proizvode, miris se osjeti i nitko se ne buni, to je u Austriji, a u Zagrebu je to problem”, kaže Havidić.

I tu problemima i nelogičnostima nije kraj, kažu. Prije nekoliko godina država je Jakuševčane natjerala da legaliziraju stare staje. A sad kad su legalizaciju platili – u istim tim stajama više ne smiju uzgajati stoku jer nekomu smrdi.

“I sad zatvoriti i nekakvu prenamjenu raditi, to sve košta. A u tu je staju već uloženo preko 150 tisuća kuna”, kaže Havidić.

Prvi natječaj za zatvaranje i premještanje farmi bio je otvoren u 2015. godini, a nakon toga natječaji su raspisivani svake godine te su održavani sastanci s uzgajivačima stoke, kažu iz Službe za informiranje Grada Zagreba.

Grad im je nudio odštetu, nisu bili zadovoljni

U 2019. godini donesena je nova Odluka Grada Zagreba o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na područja Grada Zagreba koja se primjenjivala do 31. prosinca 2020. godine u skladu s dozvoljenim rokom držanja domaćih životinja, dodaju.

A Jakuševčanima koji drže stoku vlast je još u vrijeme Milana Bandića ponudila odštetu. Na teren su izašli procjenitelji i odredili iznos odštete za prestanak uzgoja stoke i svinja. No, većina stanovnika ponuđeno je odbila.

“To je bila ad hoc procjena, procijenili su ta gospodarstva nas 10 – 13 od 50 do 200 tisuća kuna dok su nam u najavama rekli da bude 100 tisuća eura. I to nas je jako pogodilo”, kaže Josip Bedeković.

“Ono što je bilo obeštećenje, ono je sramotno. Dobro su prošli samo oni koji imaju malo stoke, jednog il dva pajceka, a mi smo ostali s tom procjenom poniženi”, kaže Mijo Glavić.

Iz Službe za informiranje kažu da je Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo jedanaest puta raspisivao natječaj za premještaj poljoprivrednih zgrada i zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba te su temeljem istog isplaćene potpore za 11 korisnika (osam s područja Jakuševca, a tri s područja Sv. Klare) u iznosu od 1.353.100,00 kuna i to kroz dvije proračunske godine (2020./2021).

“Nek si uzmu kravu i neka si peljaju”

Obitelj Vodopijak prihvatila je ponudu da štalu preseli dalje. I to je, kažu, bila kobna pogreška. Izgubili su, tvrde, jedino gomilu vremena, novca i živaca na silnu papirologiju.

“Lokacijske dozvole, idejni projekt, sve živo. Grad je samo trebao krenuti u realizaciju, međutim, oni su nas svaku godinu zavaravali i produživali – nemojte, nemojte, bude se produžilo – i sad kad je došlo do kraja, kud sad? Što sad napraviti”, pita se Ivica Vodopijak.

Građane smo pitali smo što će učiniti ako dođe do deložacije stoke.

“Nek si uzmu kravu i neka si peljaju. Tomašević neka si pelja tamo kad hoće i nek si vodi tu kravu. A da će netko na silu otpeljati – ne postoji takva sila”, poručuje Josip Bedeković.

“Ja ću se fizički oduprijeti i stavit ću traktore ispred svog OPG-a, mogu samo mene i traktore fizički otpeljati”, kaže Mijo Glavić.

“Ja se nikome ne prijetim, ali krenuti đonom na mene – mora onda biti spreman na opaku igru što se tiče toga”, kaže Ivica Havidić.

Iz Službe za informiranje kažu: U razdoblju od veljače do lipnja 2021. godine obavljeno je 36 nadzora na preostalim farmama na području Jakuševca te su izdana 22 rješenja kojima je naloženo uklanjanje domaćih životinja, od kojih je od lipnja 2021. godine do ožujka 2022. godine u potpunosti izvršeno 14 rješenja, te je trenutno na području Jakuševca preostalo 6 aktivnih farmi. S ciljem uklanjanja domaćih životinja s preostalih farmi, vlasnicima istih izdane su obavijesti o učinjenom prekršaju, a onim vlasnicima koji nisu postupili po izdanoj obavijesti i platili izrečenu kaznu, izdani su prekršajni nalozi, dodaju u odgovoru za HRT.

Jakuševečki ekološki aktivisti idu korak dalje. Poručuju – ako smrdi krava, smrdi i odlagalište.

“Ako se inzistira na ovoj situaciji , onda mi inzistiramo na provedbi članka 70 Ustava Republike Hrvatske koji govori o pravu građana na čist i zdrav okoliš i skrb o tome vrši država, što znači, budući da su naša temeljna ustavna prava ugrožena, mi u tom slučaju tražimo momentalno zatvaranje odlagališta”, kaže Ratko Bedeković.

I za to su se ustavno pravo, poručuju, spremni boriti – od ulice do Bruxellesa i Strasbourga, javlja HRT.

