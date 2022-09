Podijeli:







Izvor: Grad Labin

Labin osigurava prve četiri parcele za mlade obitelji koje će sukladno propisanoj natječajnoj dokumentaciji dobiti mogućnost i veliki "vjetar u leđa" prilikom osamostaljivanja i realizacije onog najtežeg koraka, rješenja stambenog pitanja.

Na mrežnim stranicama Grada Labina službeno je objavljen javni natječaj namijenjen mladim obiteljima za prijavu za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Labina radi izgradnje obiteljske kuće. Ovim pozivom, Labin osigurava prve četiri parcele za mlade obitelji koje će sukladno propisanoj natječajnoj dokumentaciji dobiti mogućnost i veliki “vjetar u leđa” prilikom osamostaljivanja i realizacije onog najtežeg koraka, rješenja stambenog pitanja, javlja Glas Istre.

“S današnjim danom i objavom natječaja osim samog olakšavanja mladima na putu do stvaranja doma za svoje obitelji, činimo i mnogo više. Brojne su demografske mjere koje već godinama provodimo, a ova mjera možda jest nesvakidašnja, no uzimajući u obzir koliko je pobudila interesa siguran sam kako je prava, konkretna i kako će osim ove četiri parcele iz pilot projekta, i u drugim dijelovima grada zaživjeti te nam uskoro donijeti brojne obiteljske kuće s našim mladim ljudima i njihovim potomcima. To je ono čemu težimo i čemu treba težiti”, kazao je labinski gradonačelnik Valter Glavičić te nastavlja:

“Osiguravajući i realizirajući ovakve projekte uz sve one ostale poput novog vrtića, stvaramo jednu svjetliju budućnost za naše najmlađe. O ovoj mjeri dosta se pročulo i izvan državnih granica te smo sigurni kako će upravo Labin biti jedan od onih sredina koje će svojim primjerom pokazati kako se pravim mjerama može zadržati mlade, omogućiti im da svoje snove ostvare doma, a siguran sam kako uz određene poticaje koje možemo i moramo osiguravati, nikome neće biti u cilju otići i napustiti rodni kraj”, istaknuo je Glavičić.

Javni natječaj je otvoren do 31. listopada.