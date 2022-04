Gotovina o reakcijama veterana: Iskreno, uopće to ne pratim

Podijeli:







Izvor: Dino Stanin/PIXSELL

Umirovljeni general Ante Gotovina komentirao je inicijativu za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, o kojoj se vode brojne rasprave posljednjih dana.

Gotovina se u utorak oglasio i priopćenjem.

“I pod pretpostavkom da su Josip Perković i Zdravko Mustač ispravno osuđeni, moj je stav da pravda i ljudskost zahtijevaju od nas da pružimo milosrđe. Podržao sam zahtjev za pomilovanje ove dvojice hrvatskih branitelja, kao što sam već tražio i tražit ću i dalje da se milost pruži i drugim hrvatskim braniteljima koji sjede u zatvorima u Hrvatskoj i diljem Europe”, navodi se u priopćenju.

“Hvala vam što ste zvali, ali ja sam dao jučer moje priopćenje koje je preneseno u cijelosti. Dodati tome nemam ništa”, rekao je Gotovina u telefonskom razgovoru za Index.

“Svatko ima svoje mišljenje, kao što ja imam moje mišljenje i stav u svezi nečeg, tako i svaki drugi može imati svoj stav i svoje mišljenje. Svi mi imamo određene principe koji nas vode u životu. Mene to ne uzbuđuje, ja imam svoje mišljenje i dao sam priopćenje”, kaže Gotovina.

Index je zanimao i njegov stav o raskolu među braniteljima, reakcijama drugih generala, poput Ivana Tolja i Andrije Hebranga, Hvidre…

“Sve to čini život. Da vam iskreno kažem, uopće to ne pratim. Dao sam svoje priopćenje, prenijeli su oni koji su htjeli, niti sam promatrao tko je sve… Svatko ima pravo da misli”, uporan je Gotovina.

Upitali su ga i nije li neobično da čovjek koji je bio u Legiji stranaca daje potpis bivšim istaknutim pripadnicima jugoslavenskih tajnih službi.

“Svaka država u svijetu, mala ili velika, ima svoju službu sigurnosti. To je sastavni dio sustava svake države. Zakon predviđa kaznu za nedjelo, za zločin. Isto tako, zakon predviđa i pravo na zamolbu za pomilovanje, iz humanih, zdravstvenih ili drugih razloga. Sve je to u okviru u zakonu. Nikome se ne može oduzeti pravo da se brani niti pravo da traži pomilovanje”, rekao je Gotovina i niječno odgovorio na pitanje postoje li šanse da i on povuče potpis.

“Ja sam dao moje priopćenje i nadam se da je jasno”, zaključio je.

