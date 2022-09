Gotovčev potez Grbina i osobno pogodio jer ima velike planove s Možemo!

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu naše Jelene Bokun.

Čini se da rasplet događaja sinoć u SDP-u nikog nije iznenadio, pa ni samog Viktora Gotovca. On je već dolazeći na sastanak Predsjedništva stranke, gdje je pozvan da iznese svoje razloge, čini mi se sarkastično rekao da bi ga iznenadila odluka o izbacivanju, ali da će je prihvatiti.

To se i dogodilo, Gotovac je kažnjen zato što je prekinuo sporazum s Možemo!, a da nije obavijestio vrh stranke. To su mu najviše zamjerili. Kažu, taj dan nekoliko sati prije službene objave sjedio je s nekoliko članova Predsjednitšva i nije nijednom riječju dao naslutiti što će se dogoditi.

To je najviše pogodilo šefa SDP-a Peđa Grbina, koji je rekao je rekao da je to nekolegijalno i da se to ne može tolerirati ni oprostiti. Čini se kao da ga je to osobno pogodilo. Ne čudi to, jer Grbin ima veće planove s Možemo!, jasno da želi održati sporazum da bi dočekao pregovore na nacionalnoj razini i dao je do znanja da će se to dogoditi, da se tim smjerom ide i da će se nastaviti daljnji razgovori o daljnjoj suradnji s Možemo! na gradskoj razini.

Viktor Gotovac jučer je cijelo vrijeme slao pomirljive poruke, a prije sjednice Predsjedništva rekao je da će on i dalje glasati za SDP, ako bude imao kvalitetne prijedloge.