Gotovac: Svi se moramo pribojavati da će nam se sloboda ograničavati

Izvor: N1

Predsjednik zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac govorio je o odnosu s Možemo te komentirao odluku Vrhovnog suda u Americi o pravu na pobačaj u Newsroomu.

Odbacio je navode o razaranju koalicije s Možemo.

“Svi koji me poznaju znaju da sam čovjek dijaloga i konstrukcija, nisam netko tko bi bilo što razarao i to nije na taj način bio predmet našeg gradskog odbora. Raspravljali samo kako u perspektivi postaviti odnose s Možemo pa smo krenuli od razina koje sada nisu uobličene kroz naš sporazum i odredili smo se prema tome da tamo gdje sada surađujemo nemamo osnove pa bismo na tim područjima željeli poboljšati suradnju. Ako to ne bi bilo moguće, razmišljali smo koji bi bili scenariji. Jedan od scenarija bio je razmotriti postojeće stanje”, tvrdi Gotovac.

vezana vijest Zagrebački SDP ide u reviziju koalicijskog sporazuma s Možemo!

Smatra da je legitimno da se u politici razmatra postojeće stanje.

“Mi nismo osobe od ultimatuma. Nikada nismo dovodili u pitanje ovu koaliciju. Želimo one odluke iza kojih će stajati odgovornost njihove provedbe. Nikada nećemo prijetiti, na neki način postavljati agresiju. Mi želimo doprinositi, preuzet ćemo potpunu političku odgovornost za odluke koje smo donijeli zajedno”, poručio je.

Dodao je kako im ne trebaju isprike, vjerojatno postoji mnogo objektivnih razloga zašto se u godinu dana ne može pokrenuti nešto što je sustavno zanemarivano godinama, ali da se u jednom trenutku moraju dogovoriti oko nekog roka kad će imati rješenje jer to je ono što ljudi osuđuju.

“Imamo problem što nam se neke informacije nejasno, ili dosta kasno, medijski na neki način komuniciraju pa to jest razlog zbog kojeg želimo uključiti ove druge razine sudjelovanja. To bi nam riješilo probleme, mi smo zagovornik promjena, želimo učiniti grad boljim, nastojimo predlagati kvalitetne ideje u Skupštini”, poručio je.

“Postoji regresija temeljnih prava i svi se moramo pribojavati da će nam se sloboda ograničavati”

“Vidljivo je da smo u Sjedinjenim državama imali jačanje konzervativnih snaga. Prostor individualnih sloboda pokušava se suziti. Postoji regresija temeljnih prava i svi se moramo pribojavati da će nam se sloboda ograničavati, iako to olako shvaćamo”, komentirao je odluku Vrhovnog suda u Americi o pravu na pobačaj.

Neki globalni trendovi pokazuju da se zapravo vraćamo u neko drugo vrijeme što je rezultat sistematskog rada određenih grupa, a možda i vjerskih zajednica, navodi.

vezana vijest Gotovac: Nije slučajno da na Svetom Duhu svi ginekolozi imaju priziv savjesti

“Mi smo progresivci, nastojimo koračati su svjetlu budućnost, a ne vraćati se u tamnu prošlost. Sustavno moramo razmišljati da se temeljna prava građana zaštite. Želimo na neki način otvarati prostor slobode. Slažem se da nitko ne ide željno u abortus, to nije nešto što je željeni oblik upravljanja vlastitim tijelo, ali ja ću vrednovati da žene imaju pravo odlučivati”, naglasio je.

Za visok postotak liječnika s prizivom savjesti rekao je da se mora uvažiti da liječnici mogu izraziti priziv savjesti. “To je nešto na što imaju pravo, a u tom slučaju je obveza države da osigura neke druge liječnike koji taj priziv neće imati”, smatra predsjednik zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac.

