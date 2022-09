Gotovac za N1: “Sutra se pokreće postupak za moje izbacivanje”

Podijeli:







Predsjednik zagrebačkog ogranka SDP-a Viktor Gotovac u Newsroomu je otkrio da zbog prekida suradnje s Možemo! očekuje da će sutra biti sankcioniran na sjednici Predsjedništva stranke.

“Još uvijek sam predsjednik. Prema mojim informacijama, sutra se pokreće postupak za moje izbacivanje iz stranke”, kazao je dodajući da mu se osim raskida sporazuma s Možemo! u zagrebačkoj Skupštini na teret stavlja i govor na konvenciji.

Na pitanje znači li raskid sporazuma ujedno i kraj koalicije, Gotovac je kazao da to nisu željeli.

“Mislim da smo to rekli i kroz sporazum. Taj narativ se želi nametnuti kako bi se nas usmjerilo da smo negativci. Ne radi se o meni, radi se o 18 ljudi u gradskom odboru koji su glasovali i jednom velikom sentimentu nezadovoljstva jer smo mi prikolica s malim kotačima. Željeli smo dinamizirati taj proces stvaranja novog pravnog okvira i apostrofirati naš stav”, rekao je.

Ističe da već dugo komuniciraju nezadovoljstvo.

“Naš temeljni problem je proizašao iz nečeg što je poduzeto kod sklapanja sporazuma i načina kako je ta suradnja prezentirana”, rekao je pa dodao:

“Željeli bismo da je ta suradnja bila bolja. Postulati koji su bili postavljeni vodili su tome da se od nas očekivalo isključivo da podržavamo stvari, sve naše inicijative su se gasile ili odgađale.”

Napominje da je bio socijaldemokrat i prije ulaska u SDP te da će ostati bez obzira na to što se sutra dogodi.

“Ako ja ne budem više dio toga, ja im želim sreću. Socijaldemokracija treba Hrvatskoj”, poručio je.

Smatra da SDP treba privući one ljude kojima se politika gadi.

“Želim doprinositi socijaldemokraciji, to sigurno nije moje zbogom, a sada na koji način, možda ćete me zvati da nešto komentiram, možda ću jednom biti dobrodošao u SDP-u…”, kazao je Gotovac.

“Krenuli smo među ljude”

Uvjeren je i da nema snažnog SDP-a bez snažnog SDP-a u Zagrebu.

“To HDZ može pa živjeti od provincije, mi ne možemo”, rekao je.

O predsjedniku stranke Peđi Grbini nema ništa loše za reći te ističe da ga uvažava. No stranci Možemo! zamjera više stvari.

“Mi smo krenuli među ljude. Zato sam ja mislio da bi ključno bilo da smo krenuli prikupljati potpise za referendum za pravo žene na izbor, a to je nestalo iz javnosti. Sada su rekli da su prebacili na proljeće jer naši partneri nisu baš sigurni bi li išli s tim ili ne. Kakvi su to partneri? Treba li nam ponovno Most koji će kalkulirati hoće li s SDP-om ili HDZ-om?”, naveo je.

