Gotovac o suradnji SDP-a i Možemo: Vrenje je poželjno

Uskoro će godina dana od nove zagrebačke vlasti. I dok partner senior ne vidi, ne probleme nego ni pukotine suradnje s partnerom juniorom - SDP-om, baš je SDP pokrenuo pitanje revidiranja koalicijskog sporazuma. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da je spreman na reviziju sporazuma i na razgovor. Gostujući u Newsroomu, predsjednik zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac rekao je da je komunikacija redovita, a da su povremena "vrenja" zapravo i poželjna.

“Razgovaramo, danas smo razgovorali. Mogu reći i temu, koja je meni osobno silno mi je važna. Veslački klub u kojem sam i ja veslao slavio 110 godina postojanja. Osvojili su ozbiljne medalje i treba organizirati nekakvu lokaciju za proslavu i u tom pogledu se pokušava naći rješenje koje može biti dobro za obljetnicu za jedan tako važan klub i da može biti financijski održivo za taj klub”, rekao je Gotovac te dodao: “U ovoj situaciji činilo mi se da se naprosto traži pomoć, bilo je nekoliko ideja, ja sam naprosto pitao postoji li neka mogućnost”.

Gotovac kaže da dvije strane redovito razgovaraju, pogotovo kada imaju različite ideje. “To možda nisu svakodnevni razgovori jer naša suradnja nije na izvršnim poslovima, da se svaki dan moramo čuti, ali je redovita. I naravno, kada zaiskri se čujemo malo više. Iako su ti požari više percipirani u medijima”, rekao je.

U posljednje vrijeme glavna su tema otkazi u Holdingu, no Gotovac kaže da to nije njihova odgovornost.

“Javnost treba shvatiti da neke odgovornosti ne leže na Grad skupštini, na našem sporazumu, neke stvari donosi gradonačelnik sam, sa svojim timom u Holdingu i na kraju on odgovara za njih. U tim situcijima ne tražimo da budemo konzultirani. Ne želimo biti partner koji će uvjetovati svaki potez gradonačelnika. Petljati se bi značilo ucjenjivati, mi ne želimo ucjenjivati. Nama je važno da sve bude zakonito. Voljeli bismo da stvari možda bude socijalnije nego što to prilike danas dopuštaju, alo to je u nadležnosti Uprave Holdinga koja onda odgovara NO-u i Skupštini”, kaže Gotovac.

U slučaju Holding, naglašava, “doista o tome ne znam ništa više od prosječnog čitatelja medija”.

“I ne trebam očito znati. Nitko me nije informirao. Ja samo podsjećam da očekujemo da sve odluke budu zakonite. Mi smo tu da na neki način pomognemo idejom, savjetom, kao što to i činimo. Naša komunikacija to uvijek sadržava. Postoje iskre i ja mislim da je to vrenje poželjno, dobro je da razgovaramo o idejima s drugačijih gledišta. Drugačije smo stranke, sličnog ideološkog obrasca. To vrenje, od mošta dođe dobro vino vrijenjem. No treba paziti, trebamo kontrolirati vrenje, ali ne ga zaustaviti. Suvremena demokracija počiva na ljudima koji drugačije misle”, rekao je Gotovac.

