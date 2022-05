Gotovac: Nije slučajno da na Svetom Duhu svi ginekolozi imaju priziv savjesti

Podijeli:







Čelnik SDP-a Grada Zagreba Viktor Gotovac bio je gost Newsrooma.

Komentirao je informaciju koja se u ponedjeljak pojavila u medijima, a to je da je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh nestalo lijekova u vrijednosti dva milijuna kuna.

“Aktualnu vlast dočekao je nered”

“Čini mi se da smo prepuštenima onima kojima je to posao da utvrđuju te činjenice. Ne bih rekao da to ima puno veze s ovom vlašću. To nije baš nešto što možete prodati na tržnici. Kad zagrebete po problemima, obično bude da se pojavljuju i neki drugi problemi. Izgleda da ovom gradu ostaju samo gubici i da ne možemo krenuti prema naprijed i nositi se s onime što nam je ostavljeno”, rekao je Gotovac.

Ističe da je prava riječ za ono što je dočekalo aktualnu gradsku vlast – nered. “Taj nered koji je vjerojatno prouzročio još više štete nego kriminal. Nered znači da nam se stvari događaju stihijski”, ističe.

U Kliničkoj bolnici Sveti Duh trenutno ne postoji niti jedan ginekolog koji radi pobačaje, a radi se o gradskoj bolnici.

“Čini mi se da se tu svekupuno radi o neredu. Pa čak i na takvu uslugu gradske bolnice koja bi tamo trebala biti dostupna. To je slučaj jedne gradske bolnice koja bi trebala pružati nadstandard. Nije slučajno da u toj bolnici svi imaju priziv savjesti. Bolnica na taj način šalje jednu pogrešnu poruku svim građanima grada”, kazao je.

Tučnjava navijača

Kratko je prokomentirao i subotnju tučnjavu navijača i policije.

“Svako nasilje je neprihvatljivo, ali ovo je samo vrh sante svega što se događa. Društvo se ovime treba baviti, ali se ne bavi. Ovo je kao jedan društveni nekrolog koji nam se odvija. Mi se pretvaramo u crnu kroniku. Politika sudjeluje u tome i to ne mijenja”, rekao je Gotovac.

