Gotovac: Najveća je neistina da sam ja nekoga ucjenjivao

Izvor: N1

Viktor Gotovac gotovo je jednoglasno izbačen iz SDP-a. U kakvom stanju ostavlja zagrebačku organizaciju te stranke, je li nanio štetu stranci i kakva će biti daljnja suradnja s Možemo! - to će biti u fokusu SDP-a. Viktor Gotovac kazao je za HRT da izjave predsjednika SDP-a Peđe Grbina u jučerašnjem Dnevniku HTV-a nisu istinite.

Dodao je da je najveća neistina koja se provlači po medijima, da bi on nekoga ucjenjivao. “Neka odluka će se donijeti pod uvjetom da se neka druga odluka donese. Ja sam samo u pogledu mjesta predsjednika Skupštine rekao da slijedom sporazuma koji je raskinut, na to SDP pravo više nema. Tražio sam da se definira tko će voditi Skupštinu, odnosno rekao sam da to ne može biti više naš član”, poručio je.

Rekao je da SDP tada ne bi bio vjerodostojan. “Raskidamo sporazum, a nastavljamo po njemu. To nije vjerodostojno. Jučer je izašla izjava da sam ja želio ići na mjesto predsjednika Skupštine, što je dodatno neistina, da ne kažem onu drugu riječ. Svi koji mene poznaju, znaju da sam ja dovoljno, na svaki način zbrinut, a svugdje sam u stranci nastupao govoreći da se mi u SDP-u ne možemo prodati za jednu ili nekoliko plaća. Mi ne možemo žrtvovati našu organizaciju da bismo neke smjestili. Ja sam čak rekao da mi ne možemo biti Zavod za zapošljavanje ili HDZ za siromašne, kao neka organizacija što zapošljava ili uhljebljuje”, istaknuo je Gotovac.

“Mislio sam da mi kao izborni gubitnik nemamo pravo na to. Trebamo postati od izbornog gubitnika, izborni pobjednik. To je apsolutno neistina”, rekao je.

Gotovac je naglasio da se boji da je to loš obrazac kojim se krenulo. Dodao je da je negdje pročitao da je on psihotično lupao po stolu, vikao na sastanku. “Pitajte ljude koji su bili tamo je li Viktor Gotovac lupao po stolu, bacao papire, bio psihotičan, derao se, bio egoman. To nije istina”, rekao je Gotovac gostujući na HRT-u.

Rekao je da je bio vrlo smiren i da se pripremio za sastanak. Dodao je da je uvjeren da je u pravu, te da je zagrebačka organizacija SDP-a u pravu. “Ja sam to jasno objasnio”, poručio je.