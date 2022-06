Gosti sve više paze: Vrijednost za novac ove godine posebno dolazi do izražaja

Podijeli:







O utjecaju inflacije na turizam za TNT je govorila predsjednica Zajednice obiteljskih iznajmljivača Martina Nimac Kalcin. Hoće li apartmani svojim vlasnicima ove godine donijeti rekordnu zaradu?

Guverner HNB-a Boris Vujčić kaže da su bukinzi na razini 2019. godine, a cijene 40 posto veće pa to jamči rekordnu zaradu.

“Da, u jednu ruku. Trebamo vidjeti na kraju kad se zbroje svi rashodi s tim prihodima. Zaista, većina iznajmljivača, ugostitelja, turističkih djelatnika je povisila cijene jer je to nužno s obzirom na rast cijena troškova. Treba povući crtu na kraju sezone i vidjeti kolika je ta dobit u odnosu na prošle godine”, rekla je Nimac Kalcin.

Cijene smještaja su u prosjeku, kaže, veće od 10 do 30 posto.

“Većina nije znatno digla cijene, nekih 10-ak posto jer nisu bili sigurni kakva će biti sezona, kako će konkurentne zemlje privući goste. Većina je išla na sigurnu varijantu, neki 10-ak, neki 20 i mislim da svi oni imaju jako dobru sezonu. Više-manje sve je popunjeno. Ako su neke rupice i ostale, ja sam uvjerena da će se putem nekih last minutea i one popuniti”, kazala je.

Naglašava da su se promijenili stav gostiju i njihova potražnja.

“Pokazuju želju za putovanjima i zabavom koja se nagomilala, ali i njima su troškovi porasli i svjesni su da ne znaju što ih čeka na zimu, svjesni su da su odmori skuplji i jako dobro gledaju po kojoj cijeni će rezervirati i što će za to dobiti. Vrijednost za novac uvijek je bila bitna, ali ove godine to puno više dolazi do izražaja. Vidi se po ocjenama i recenzijama na platformama”, rekla je Nimac Kalcin.

